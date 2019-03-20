工商界向政府喊話推自經區　許勝雄拋「自由貿易島」與世界接軌

▲三三會理事長許勝雄。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

高雄市長韓國瑜近期拋出設立自由經濟示範區的議題，引發外界高度討論，工商大老也紛紛向政府喊話，三三會理事長許勝雄今（20）日表示，自經區做為一個自由貿易港區的示範區是可以考慮，最終台灣應走到「自由貿易島」，才能與全世界接軌。

中華民國三三企業交流會今天舉行例會，三三會理事長許勝雄會前受訪時表示，自經區做為一個自由貿易港區的示範區，事實上是可以思考，他認為，台灣可設立營運、研發創新、籌資、發貨等中心，才能與全世界接軌，最終台灣應該走到「自由貿易島」。

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許勝雄說，台灣要與其他貿易大國簽訂自由貿易協定，包括CPTPP、RCEP等難度很高，因此政府若有好的規畫，輔導國內一些沒有競爭力的產業轉型，提升競爭力，與全世界接軌的台灣會更加安全。

工商協進會理事長林伯豐也說，台灣要國際化，不要被邊緣，目前CPTPP、RCEP看來機會不大，雙邊、多邊貿易談判也就2、3項達成，因此他認為，自由經貿港區有其必要，也許國發會主委陳美伶有她的看法，若不設自經區的話，台灣如何國際化成為重點，關稅問題會讓台灣製造業沉淪、外銷困難，對台灣整體經濟不利。

至於缺電問題，許勝雄指出，缺電是企業界一直擔憂的事情，隨著經濟成長，同時也會帶動用電需求，然而政府一直保證不缺電，只好期待缺電不要成為台灣投資環境不友善的因素。至於經濟部3度凍漲電價，他說，這要看台電承擔能力，若不產生虧損，就期待繼續凍漲，不過用電牽涉到民生與企業，而企業需要穩定電力來源，需要共同來努力。