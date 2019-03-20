淡馬錫擬以900億賣屈臣氏10%股權　騰訊、阿里有意競購

▲淡馬錫控股擬以30億美元的價格出售屈臣氏集團10%左右的股份 。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

財經中心／綜合報導

據知情人士透露，大陸知名互聯網企業騰訊控股（Tencent Holdings）等財團正在考慮從新加坡政府的投資公司淡馬錫控股（Temasek Holdings）手中買下全球連鎖藥妝店屈臣氏集團（A.S. Watson Group）股權。

彭博引述知情人士說法，淡馬錫控股擬以30億美元（約新台幣931億元）的價格出售屈臣氏集團10%左右的股份，不及淡馬錫控股所持25%屈臣氏股份的一半。屈臣氏集團是香港大亨李澤鉅的長江和記實業的子公司。

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知情人士透露，騰訊可能與其他投資基金合作，收購屈臣氏集團股權。此次出售訊息也引起了中國大陸科技巨頭阿里巴巴集團（Alibaba）的興趣。騰訊和阿里巴巴均拒絕評論上述消息。

潛在買家本月將受邀出席管理層介紹會，不過目前此買賣仍尚無定案，也不確定最終出價金額，據消息人士說法，對這批股份的價值預期落差也有可能導致最終交易難以達成。

屈臣氏於1841年成立於香港，淡馬錫控股於2014年3月21日斥資440億港元現金入股屈臣氏集團控股24.95％間接股本權益。據屈臣氏集團官網介紹，該集團在亞洲及歐洲的24個地區擁有超過1.4萬家門市。