台指期拉高結算　台股高檔整理上漲39點收10,551點



▲股市示意圖。（圖／記者屠惠剛攝）

記者劉姵呈／台北報導

台股在股王大立光續強領軍光學股，無謂美股震盪，逆勢開高，然而台指期今（20）日結算，儘管盤中出現觀望，追價買盤乏力，平盤上下狹幅震盪，終場仍拉高結算行情，集中市場加權指數上漲39.24點，收10,551.56點，漲幅0.37%，成交量為新台幣1,186.67億元。

蘋概三雄股王大立光（3008）早盤股價表現相對強勁，盤中買盤追價不給力，終場跌0.53%，至4,695元；台積電（2330）小漲0.62%，至242元；鴻海（2317）漲幅0.14%，至72.4元。

大立光登高一呼，二線光學股也跟進扮演多頭火種，帶動光電類股指數一度漲逾1%。中場隨著大立光下跌，僅剩亞光（3019）漲2.62%、報82.3元，今國光（6209）、揚明光（3504）、聯一光（3441）都連袂下跌1%以內。

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傳產造紙類股在榮成（1909）股價重挫逾4%影響下，類股指數下挫近0.97%，昨日獲外資買超的金融股終場延續多頭氣勢，昨日公布股利超過1.1元的合庫金（5880）及元大金（2885）漲勢最高，逾1.3%、1.15%，富邦金（2881）、國泰金（2882）維持小漲格局，終場漲0.4%、0.6%。

投資人看好聯準會將維持鴿派政策，但中國大陸在貿易談判中抵拒美方要求的報導干擾，周二美股標普500指數幾近持平。道瓊工業指數結束連漲4日的態勢，那斯達克指數僅微漲。道瓊工業指數跌26.72點或0.1%，為25,887.38點。標普500指數跌0.37點或0.01%，為2,832.57點。那斯達克指數漲9.47點或0.12%，為7,723.95點。

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