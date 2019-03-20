工廠管理輔導法草案3月底出爐　未登記違建落實「即報即拆」

▲ 經濟部長沈榮津。（圖／記者屠惠剛攝）

財經中心／綜合報導

今（20）日立法院召開第五次經濟委員會，針對「工廠管理輔導法」草案中關於農地新建違章工廠拆除、中高污染農地工廠搬遷移置等輔導舉措進行說明。

今日經濟部部長沈榮津在被質詢時指出，「工廠管理輔導法」草案已在研擬中，並承諾會在3月底之前送交立法院。目前經濟部針對於2016年5月20日以前在農地上興建的廠房，在不違反消防、環保等相關法規情況下，皆可申請臨時工廠登記。

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沈榮津表示，針對已登記的工廠，經濟部會依照相關法規輔導就地合法，而未登工廠則是會與台水、台電合作，縮短斷水斷電時程，並且落實「即報即拆」政策。沈榮津強調，經濟部的原則就是不新設、不汙染、不危及公安；已辦理登記的可以繼續經營、優先輔導，未登記的廠房在符合原則之下，也可以就地輔導、不用遷廠。

但立委林岱樺也指出，若是廠方有心遷廠，但一時之間找不到土地被迫關閉，容易影響當地產業鏈，也可能造成失業情況，因此要求經濟部研擬如何解決此問題，將之後的處分跟輔導納入考量。

此外，根據數據指出目前已辦理臨時登記的廠房有7000多家，但大多數都卡在土地變更步驟，過去土地合法變更程序冗長耗時、法令嚴苛，還要繳土地現值50％的金額，讓許多中小企業無法負荷，對此沈榮津表示，各部會目前都在開會協商，也有請地方政府列席，一定會將此考量進來。

另一方面，經濟部工業局長呂正華表示，目前已編列7500萬經費給地方政府進行廠房清查，預計10月清查完畢。