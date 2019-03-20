全球主要央行轉鴿派　彭博：台灣利率凍到2020年

▲台灣央行將於周四召開今年第一季理監事會議。圖為央行總裁楊金龍。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

財經中心／綜合報導

美國FOMC（聯邦公開市場委員會）將在台北時間明天凌晨宣布利率決策，台灣央行也將於周四（21）召開今年第一季理監事會議，據彭博調查訪問經濟分析師的中值顯示，預期利率將按兵不動，重貼現率將連續11凍，維持1.375%不調整。

中央銀行將於周四召開第一季理監事會議，鑑於國內外經濟成長表現不如預期，美國、中國大陸、歐洲與日本等4大央行貨幣政策轉鴿派，預料我國央行貼放利率也將「連11凍」，重貼現率維持現行的1.375%不變。

請繼續往下閱讀...

在全球經濟下滑的情況下，全球主要央行紛紛釋出寬鬆貨幣政策訊息，部分新興市場經濟體貨幣政策立場也趨於審慎，希望藉此提振自家經濟。

據彭博調查訪問經濟分析師的中值顯示，央行料再次按兵不動。彭博報導指出，面對歐美及中國大陸等央行以寬鬆立場來應對這一輪經濟放緩，或許台灣央行這次可以樂於借力使力，降息一招備而不用。參與彭博第一季調查的分析師有33位，參與今年全年調查的有28位。另有17位分析師參與2020年調查，他們的預估中值顯示重貼現率至明年底也將維持不變。

央行總裁楊金龍3月初赴立法院質詢報告時指出：「去年底我們沒有升息，如果第一季的經濟數據與上季差不多，當然也沒有升息或降息道理」市場解讀，因國內外經濟成長表現不如預期，且四大央行貨幣政策轉鴿派，楊金龍提前釋出我國「沒有升息的必要性」，推測本周央行將維持現行重貼現率1.375%不變。