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銀行調查：Apple Pay每人每季消費2.5萬　愛買高鐵票

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▲▼ 台灣高鐵,高鐵服勤員 。（圖／記者張一中攝）

▲高鐵往來南北速度迅速，凱基銀行調查，民眾使用 Apple Pay消費最多的是高鐵票。（圖／記者張一中攝、示意圖）

記者吳靜君／台北報導

凱基銀表示，根據資策會(MIC)調查顯示，台灣消費者最常使用的行動支付，「Apple Pay」連續兩年蟬聯第二名，顯見Apple Pay已經是國人愛用的行動支付工具之一。凱基銀透過自身資料庫大數據分析發現，使用凱基信用卡綁定Apple Pay的卡友們，每人每季平均消費金額已經達到了2.5萬元，可見使用習慣已養成。

每人每季消費金額2.5萬　40歲以下消費更高

請繼續往下閱讀...

進一步分析，40歲以下年輕族群占比日益增加，顯示年輕人對行動支付接受度高；其中有六成還是三年內的新卡友，近七成綁定卡友居住於北部地區，而40歲以下的卡友每季平均消費金額又高出了2.5萬元，顯示這群消費族群對於行動支付黏著度要更高了。

進一步分析，其中卡友使用Apple Pay又以支付交通運輸類，包含高鐵、台鐵與客運和機票，其中高鐵的消費占比最高。根據凱基的資料顯示，Apple Pay支付的前五大消費類型分別為「交通運輸」、「網路購物」、「百貨量販」、「生活藥妝」、「家居及超市」等。

看準了台灣人愛用Apple Pay支付，且鼓勵更多卡友體驗Apple Pay行動支付，凱基銀行即日起除了綁定送咖啡外，也建議卡友體驗以Apple Pay支付高鐵消費，只要當月高鐵消費滿3,888元，還可再享100元高鐵折抵金。凱基銀行所屬的中華開發金控 今年歡度60周年，即日起至5月31日推出《凱基銀Go意思》抽獎活動，Apple Pay每筆交易不限金額即可獲得一次抽獎機會，抽獎贈品為超高人氣時尚環保Gogoro 2電動機車。

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關鍵字：Apple Pay,消費趨勢,高鐵,交通,凱基,40歲以下,行動支付

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