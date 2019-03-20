投資人注意了！逐筆交易擬真平台25日開始練兵　提供盤後下單測試



▲逐筆交易擬真平台將於3月25日上線。（圖／資料照）

記者劉姵呈／綜合報導

明年逐筆交易即將上路，為了讓投資人提早體驗、熟悉交易新制，證交所推出逐筆交易「擬真平台」將在下周一3月25日上線，測試時間為台股交易日盤後下午2時30分至5時，測試期間截至5月31日止。證交所表示，逐筆交易新制對「下定價單的投信」或「長線投資人」影響有限，但是「作短線下單搶價差」為主的投資人就得改變下單習慣，呼籲要多上擬真平台熟悉新交易制度。

目前台灣股市還在盤中交易時段採用5秒鐘集合競價，為提升資訊透明度，並與國際接軌、吸引外資，金管會拍板自2020年3月23日改採逐筆交易新制。

證交所表示，下周一同時上線的擬真平台，除了證交所的公版，目前還有11家已建置完成的券商版本，投資人須以「真實帳號進行模擬交易」，在當天上午漲跌幅範圍內輸入委託單，證交所也會變造將前一日的實際委託買賣單灌入系統，達成擬真效果。

請繼續往下閱讀...

證交所也強調，逐筆交易制度上路後，對於做短線的大戶、中實戶及當沖客或策略性交易投資人等，成本影響確實較大，但一般投資人多採限價買賣交易，預期應不會有太大影響。

而為了鼓勵投資人與證券商參與，證交所也祭出千萬元高額獎金。自4月1日至明年3月23日止，一般投資人只要完成擬真平台活動網頁註冊，並每交易日完成3筆不同新式委託且成交，就取得天天抽、月月換、周周抽及問券抽獎資格。

自10月1日至明年3月23日止針對券商給予擬真平台競賽補助，以每月投資人擬真平台符合獎勵資格（每日完成3種不同新式委託且成交）帳號次數計算，前100名分公司將給予獎金。