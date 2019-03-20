研華與StarFab合作　助新創開拓市場、加速產品落地

▲研華董事長劉克振。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

研華科技（2395）與專注企業主題育成的StarFab Accelerator宣布再續合作，打造「研華x StarFab物聯網加速器」，由研華提供WISE-PaaS產業物聯網平台，Starfab提供營運模式、募資、財務及法務等諮詢輔導，讓新創有一個更完整、資源更豐富的IOT創新創業平台，以加速產品落地。

研華指出，今年加速器關注領域包括智慧製造、智慧零售、智慧環境監控與能源與人工智慧，入選團隊將獲專案資源投入，包括價值1萬美金之WISE- PaaS平台資源；針對高市場潛力之優秀團隊，則有機會獲得最高1萬美金之POC專案補助經費。

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專案結束後更可加入WISE-Paas VIP將服務上架商轉，獲得研華多樣線上及線下行銷資源，並再取得1萬美金之折扣；未來的收案對象也將擴大至海外。

根據IDC研究顯示，2018年亞太地區物聯網支出達2900億美元，相較於2017年2600億美元，年成長率約達12%。其中製造業與貨運監控為支出最高的兩大產業，分別占總體支出18％及8％，預估2022年推動物聯網支出的前五大產業將是消費、離散製造、流程製造、運輸和公用事業，而消費品、建築和醫療保健也將在未來5年成為物聯網支出金額年成長最高的產業。

此外，根據CB Insight針對超過100家新創公司的訪談研究報告顯示，有42%的新創團隊均面臨沒有市場的困境，研華與StarFab期待未來合作能強化此項，以與團隊共同營運SRP(Solution Ready Package)為目標，協助新創公司快速建立其物聯網應用服務(SaaS)，並有機會成為研華共創夥伴，為新創創造更多的商業機會。

StarFab聚焦於遴選及營運模式、募資、財務及法務等加值輔導，協助新創團隊在部署物聯網解決方案的同時，幫助團隊取得POC、訂單與投資的機會，加速新創公司成長。