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屏東音樂節卡司爆強！三大天后＋魏如萱產後首唱

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記者許逸群／台北報導

屏東一年一度的「屏東三大日音樂節」即將在4月12日到14日舉辦，三大天后萬芳、楊乃文與A-Lin分別擔任三天的壓軸卡司，其中還有「娃娃」魏如萱產後首演，超強表演陣容完全不售票，主打歌迷免費入場，網友大讚「太佛心」！

▲萬芳、A-Lin魏如萱與楊乃文將登上屏東音樂節。（圖／三立提供、翻攝自微博）

▲萬芳、A-Lin、魏如萱與楊乃文將登上屏東音樂節。（圖／三立提供、翻攝自微博）

屏東三大日音樂節今年邁入第三屆，音樂節以經典、搖滾、文青為主題，第一波公布卡司邀請情歌天后萬芳、搖滾天后楊乃文與天生歌姬A-Lin擔任壓軸，還有魏如萱、廷廷、許書豪、Tizzy Bac、吿五人等超重量卡司嗨翻屏東，與春吶不同的是，此次活動不售票，完全免費開放入場。

今年屏東三大日卡司名單中，最令人期待的是萬芳和「娃娃」魏如萱。魏如萱去年下半年因生產而暫時休息的她，準備開工賺奶粉錢，產後復出的首次表演獻給屏東；而萬芳更是將一票難求的「時間仍然繼續在走」小巨蛋演唱會，原汁原味獻給粉絲，讓大家十分期待看到她的演出。

另外，鮮少在大型戶外音樂晚會演出的「音樂女爵」楊乃文，近期在大陸節目《歌手2019》一炮而紅，當接受到縣府邀請立馬排除檔期演出，而且這也是她首度在屏東演唱，希望把自己最好的演出呈現給大家。電視將於MTV播出。

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關鍵字：屏東三大日音樂節,屏東音樂節,萬芳,楊乃文,A-Lin,魏如萱

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