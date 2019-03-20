比爾蓋茲躋身「千億美元俱樂部」與貝佐斯作陪　但兩人這位子都坐不久了





▲微軟創辦人比爾蓋茲身價已達1000億美元。（圖／達志影像／美聯社）

財經中心／綜合報導

「全球首富」的門檻又往上提一階了！據彭博億萬富豪指數（Bloomberg Billionaires Index）的數據顯示，微軟共同創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）跨越千億美元身價門檻，加入了亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）所在的「千億美元俱樂部」，成為世界唯二的千億富豪，不過他們兩人的財富頂尖地位可能不會維持太久。

彭博報導，蓋茲的身價已達1000億美元，這是他自網路泡沫破裂以來，首次達到這個門檻。對比網路興起後才崛起的貝佐斯，其目前身價為1456億美元，光是去年就增加了207億美元，而蓋茲去年財富則增加95億美元。

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這凸顯出了美國日益擴大的貧富差距，那些擁有最多資本的人正在以最快的速度累積財富，這似乎是股潮流。如法國LVMH集團董事長阿爾諾（Bernard Arnault）身價862億美元，相當於該國整體經濟的3%；西班牙服裝業巨擘Zara與印地紡集團（Inditex）創始人奧蒂嘉（Amancio Ortega）的淨資產佔該國國內生產總值的5%；而前任喬治亞總理伊萬尼什維利（Bidzina Ivanishvili）的資產也佔該國GDP的三分之一。

不過蓋茲及貝佐斯兩人坐擁千億身家的時間可能不會太久，蓋茲已打算向比爾及梅琳達蓋茨基金會（Bill & Melinda Gates Foundation）捐贈超過350億美元，並表示至少會捐出一半財富做公益。與此同時，貝佐斯可能會因與前妻麥肯齊貝佐斯（MacKenzie Bezos）離婚而需分割部分財產。