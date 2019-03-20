客運業鬆綁七休一卻0業者申請挨轟　勞長：若沒必要性，我會廢止

▲立委蔣萬安今天在立院質詢，痛批勞動部鬆綁客運業7休1，卻零業者申請根本失職。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

為配合春節疏運需求，勞動部今年1月公告客運業鬆綁七休一，司機最多可連上10天班，不過最後卻「零業者」申請，引發外界質疑，立委蔣萬安今（20）日在立法院質詢時痛批「勞動部失職」，把關機制形同虛設，勞動部長許銘春則喊冤，不接受失職這番說法。

勞動部在今年1月23日公告客運業鬆綁七休一，必須符合4個附加條件才得以放寬，且須經工會或勞資會議同意，30人以上事業單位須通報地方主管機關，走完法定程序後才得以放寬，不過在交通部長林佳龍要公布鬆綁業者的名單，因此全台客運業者維持七休一，外界認為勞動部慘遭打臉。

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立委蔣萬安今天在衛環委員會質詢時表示，勞動部鬆綁客運業鬆綁七休一後，今年卻沒有任何1家業者來申請，批評勞動部失職，「不知道勞動部是怎麼把關？為什麼沒有1家來申請，這樣說不過去」。

勞動部長許銘春指出，必要性審查是在交通部，也必須邀請勞資雙方討論，確認有其必要性才送到勞動部審查，勞動部有把關，甚至設下條件，因此不接受失職這番說法。至於客運業者是否要使用，她說，「我們無從置喙」，勞動部以安全考量設下把關機制，最後業者是否要用是另一回事。

蔣萬安進一步表示，今年春節長達9天連假，沒有1家業者申請，未來是否會廢止許可？許銘春說，先前已發文請交通部評估，如果沒有必要性，「我會廢止」，畢竟這麼長的假期沒有申請的需求，看看是否有必要性，這很簡單。