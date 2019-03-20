併購全智科爆內線交易　欣銓：此案對公司財務無影響

▲IC測試廠欣銓併購全智科案涉及內線交易。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

IC測試廠欣銓（3264）併購全智科案涉及內線交易。欣銓因為在2016年收購全智科，過程中，傳出全智科內部人員事先獲得消息，集資買自家股，待併購消息釋出後拋售賺取差價。欣銓科今（20）日稍早發布重大訊息指出，該案對公司業務及財務並無影響，公司營收及獲利情形均依規定詳實揭露。

欣銓科指出，此調查對公司之財務及業務並無影響，公司營收及獲利情形均依規定於公開資訊觀測站中詳實揭露；對於相關媒體之報導，請投資人自行審慎評估。

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內線案消息一傳出，欣銓今天早盤股價微幅整理，小跌1.03%，來到28.9元。

欣銓科八成業務為晶圓測試，其他一成多為成品測試，全智科也是主力在此，欣銓在2016年時，為了整合資源，擴大市場佔有率，在當年7月宣布每股現金24元收購全智科，溢價率9.8%，並於2017年3月完成收購。

收購全智科後，合併效益也在隔年顯現，欣銓科前（2017）年全年營收達78.6億元，創下歷史新高紀錄，每股盈餘2.73元；去（2018）年更加亮眼，營收84.44億元、續創新高，歸屬母公司業主淨利15.49億元，年增21.3%，每股稅後盈餘3.31元，營收、獲利和每股純益，均創歷史新高，同時在今年2月底通過，將配發1.6元的現金股利，按今日股價計算，殖利率約5.5%。

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