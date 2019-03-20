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國銀在美設據點多、法遵嚴格　銀行公會三度造訪紐約

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▲▼銀行公會探訪紐約，強調法遵與洗錢防治落實。（圖／銀行公會提供）

▲銀行公會探訪紐約，強調法遵與洗錢防治落實。（圖／銀行公會提供）

記者吳靜君／台北報導

銀行公會理事長呂桔誠近期第三度率團赴紐約舉辦法遵國際交流盛會，成員之中有8家國銀董總親率高階主管共襄盛舉與美國法遵專家熱烈交流，參與人數再創新高，充分向國際展現我國銀行業戮力提升法遵的決心。

根據金管會統計，本國銀行在美國就有58個據點，是中國大陸、香港外，重要的據點之一。其中分行有28個，顯見本國銀行對其海外布局的重視。

請繼續往下閱讀...

近期銀行公會繼前(2017)年赴紐約、香港、倫敦、以及去年(2018)年3月第二度於美國紐約舉辦「海外分區經理人、法遵人員暨內稽內控研討會」後，訂於今年3月19日及3月20日第三度赴紐約舉辦「海外分區經理人、法遵人員暨內稽內控研討會」，在美設有據點之國銀海外分行均熱烈參與，國內計有12家銀行共同派員參團，其中有8家銀行由董事長或總經理親率總行高層、法令遵循、內部稽核或負責國際業務之主管出席，美國演講貴賓、各銀行總行及海外分行等金融人士合計125人參與，充分展現銀行業由上而下重視法遵的意識與文化，與宣示提昇法令遵循的決心。

銀行公會多次辦理海外研討會　強化國銀海外據點法遵

呂桔誠致詞時表示，今年是銀行公會第三度在紐約舉辦研討會，也是今年度第一場海外法遵研討會，顯示銀行業對於美國市場的重視與珍惜，美方對於銀行公會近年來多次赴紐約辦理法遵研討會也表示肯定與讚賞，認為有助於提升台資銀行的法遵與內控效能。

銀行公會除了舉辦大型法遵研討會外，自去年起陸續在東京、紐約、洛杉磯、香港、雪梨等地辦理5場台資銀行海外分行集體自律機制會議，透過於各國際金融重鎮舉辦研討會及會員集體自律機制會議，讓所有參與銀行形成法遵的集體自律意識與行動，建立國銀海內外法遵主管及經理人互動交流及分享平台，以強化國銀海外分行法令遵循的能力及意識，期許在積極布局海外增設據點的同時，也加強建立更完善的法令遵循、內控內稽制度，落實遵法的企業文化，提升銀行業的國際聲譽。

金管會強調　國銀應遵守洗錢防制與國際溝通

金管會銀行局副局長莊琇媛演講時提到，近期發布防制洗錢、內控內稽等相關規範修正重點，以及去年(2018年)11月APG對我國第三輪評鑑概況，並且重申金融機構應塑造重視防制洗錢及打擊資恐(AML/CFT)之文化，要求金融機構之董事會及高階管理人員應瞭解其洗錢及資恐風險、AML/CFT計畫之運作，並採取適當措施。

莊琇媛希望，國銀逐步擴增海外營業據點，面對不同國家或地區的法規及環境差異，法令遵循風險及對經營管理能力之要求也隨之提高，金融控股公司及銀行業除了應重視法令遵循及內部控制三道防線功能的發揮外，也須強化與外國金融主管機關間的溝通與合作，以確保跨境銀行業務之安全性及健全性。

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關鍵字：銀行公會,法遵,洗錢防制,紐約,分行,研討會

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