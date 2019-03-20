　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
財經 財經焦點 房產聚焦 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 找降價房 | 保險

全球第五大遊艇廠東哥　高雄新廠將投產　力拚每年都有新船型問世

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲東哥不僅是台灣最大的遊艇業者，亦具有全美前二大（市占率13%）、全球前五大（市占率5%）的市場地位。（圖／翻攝自東哥遊艇官網）

▲東哥不僅是台灣最大的遊艇業者，亦具有全美前二大、全球前五大的市場地位。（圖／翻攝自東哥遊艇官網）

記者林淑慧／台北報導

全台最大、全球市占排名前五名的遊艇大廠東哥表示，高雄第三工廠的廠房改良工程已完成，現已遷入並將投產，加上小港舊廠區改建工程明年上半年可望完工，屆時產量可望倍增，未來每年都將有新船型問世，可望挹注公司營運表現。

豪華遊艇廠東哥具有製造、銷售、代理及服務四大優勢，目前主力市場為美國的頂級客群，營運模式採半客製化計畫性生產，為全球唯一事業佈局完整的遊艇公司。

請繼續往下閱讀...

東哥表示，去年公司致力於營運策略的調整，包括強化產品組合、拓展自有銷售通路、以及擴大維修服務等；雖然新產品推出的前期排擠效益、舊款船型的促銷、以及新市場的初期推廣活動對營運獲利造成短期影響，但布局效益可望展現於公司長期發展。

另外，東哥在美國與澳洲的自有銷售通路、及代理及服務業務貢獻下，自有銷售營收占比自2017年的43%拉高至2018年的53%。

展望後市，90呎新款遊艇2018年上市獲得市場熱烈迴響，產品組合的調整與擴產將是今、明兩年的重點，東哥將加速新產品推出週期，預計未來每年都有新船型問世，且涵蓋中小尺寸與更大尺寸豪華遊艇，提供多元及完整的遊艇產品線，以滿足不同客戶需求。

ET快訊
快訊／迪士尼、福斯正式合併！《X戰警》回歸《復仇者》
法比歐認愛翹臀台灣妹！「2舉動寵翻女友」鬆口曝：想結婚
吳亞馨掉半球…鏡面反射「半裸男」！杜拜奢華行程曝光

關鍵字：東哥遊艇,財報

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

影／夜間不賺錢門市就關！全台400間7-ELEVEn取消大夜班

身價902億全台第6大富豪　正新橡膠創辦人羅結逝世

統一生活美學館驚艷烘焙展　助攻集團相關營收上看60億元

劍麟去年淨利逾5億　擬配發5元現金股利

影／小7攜手瑪莎拉蒂打造品牌店　「史上最狂聯名！」　單店業績成長上看三成

獨／台北烘焙展首度躍上亞洲舞台　逾30業者十月挺進越南　搶攻新南向商機

影／長榮海運啟動徵才起薪42K起跳　外派累積第一桶金

影／基士德去年每股賺6.86元　擬配發現金股利3.8元

南僑斥資50億泰國擴產　陳飛龍：明年初可望投產

影／烘焙展來了！南僑打造「漢餅群英會」　搶攻600億烘焙產值

酒駕修法延宕　黃國昌佔主席台怒吼：沒人上班？

84歲剖蚵嬤意外撞柱向後摔　駝背竟神奇痊癒醫生看傻眼

油門當煞車踩！倒車暴衝釀5連撞 無辜騎士慘遭「夾心式撞擊」甩飛

爆量活蛤蜊、手搖杯喝到飽！ 台北超狂小火鍋每鍋130元起

開門目睹女友戰舊愛！男氣到崩潰 出門冷靜「抽菸2分鐘」回頭捅死小王

南韓大創「迷你洗衣機」爆紅！ 自動運轉排水、洗化妝刷不用動手

地上銀河！整片山林光舞秀　嘉義縣「螢火蟲季」4月登場

家長違規過馬路！小孩脫手遭撞　網友憤怒：你們全家都是三寶？

慘受鄭俊英牽連..上韓網熱搜　TWICE志效爆機場淚崩

鬆獅見家人要出門乖坐等上車　 阿公2次零食拐騙：不能跟啦！

銀行調查：Apple Pay每人每季消費2.5萬　愛買高鐵票

投資人注意了！逐筆交易擬真平台25日開始練兵　提供盤後下單測試

雲端最有錢／天生贏家！　跟著猶太人理財致富

研華與StarFab合作　助新創開拓市場、加速產品落地

華映遭爆拿台灣人的錢補大陸漏洞　金管會啟動調查

比爾蓋茲躋身「千億美元俱樂部」與貝佐斯作陪　但兩人這位子都坐不久了

客運業鬆綁七休一卻0業者申請挨轟　勞長：若沒必要性，我會廢止

併購全智科爆內線交易　欣銓：此案對公司財務無影響

國銀在美設據點多、法遵嚴格　銀行公會三度造訪紐約

台積電領「彈性配息」風潮有5家跟進　想靠股息打造穩定現金流看這

新iPod Touch要來了？外媒爆今晚可能偷偷上架

銀行調查：Apple Pay每人每季消費2.5萬　愛買高鐵票

還需時間休息　李宗偉確定退出大馬公開賽

奧克拉荷馬第一人！　雷霆21日正式退休柯里森球衣

醜鞋風潮！New Balance數字潮鞋新作　增4CM顯長腿

保險局拍板！　小額終老保險增保額、開放每人可買2張

投資人注意了！逐筆交易擬真平台25日開始練兵　提供盤後下單測試

小黃硬闖平交道！火車「撞屁股」　警持撞斷保險桿找人

柯文哲全程參與大甲媽祖遶境　傳途中會政壇大咖？

桃猿吉祥物突如其來熊抱　蔡英文驚訝：我的隨扈在哪裡

財經熱門新聞

影／全台400間7-ELEVE..

3千多萬遺產無人繼承　歸國庫了

民視郭倍宏　3分鐘丟董座內幕曝..

張國煒曾是「波音迷」　這個原因..

快訊／黎智英賣了！爆「壹電視大..

美要陸採購1兆元　晶片業者：拜..

正新輪胎創辦人羅結逝世　二子接..

台灣人為何不愛用HTC？他妙回..

綠能明停牌　料賣廠房套現

支持蔡英文還是賴清德？勞長妙回

737 MAX停飛　西南航空每..

適合退休族　安聯推短高收債基金

銀行業超幸福！員工「增產報國」..

狂銷2.4億支最賣iPhone..

更多熱門

相關新聞

智冠科技2月營收達4.78億元

智冠科技（5478）在近日一舉公佈了108年2月營收478,035仟元，較去年同期433,849仟元，年增10.18%。拜2月春節效應所賜，玩家投入相當踴躍，反映在營收上有所成長。此外旗下藍新科技將在今年推出重點服務「Smart AIO智慧支付平台系統」，全力拓展線下通路，為消費者打造完善支付環境。

正德海運獲利創六年新高　去年每股賺0.62元

影／日出茶太國際化佈局奏效　六角2月營收創新高

新光金　每股淨值約11.8元

影／高鐵去年賺107億獲利倍增　每股EPS 1.9元創新高

讀者迴響

發燒話題

酒駕修法 雞排妹 TWICE志效 王令麟 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 王令麟 波音737 勝利退演藝圈 復仇者聯盟 李宗泫 明星花露水 王令麟 311地震 王金平 衣索比亞空難 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 鄧紫棋 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 賴清德 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 文化大學 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 防彈少年團BTS JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 孫安佐 袁惟仁昏迷 王令麟 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 韓國瑜 金庸病逝 聲林之王 蒼井空 興富發 劉寶傑 美的好朋友 王令麟 吉澤明步 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 統一發票 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟

熱門新聞

「佳里小7店員」結帳突跑走！下一幕暖爆

國會惡狼硬上2女記者　「不舉」未得逞

雲林醫北海道被打到腦震盪　「到台灣繼續打」

勝利「台灣神祕貴婦金主」曝光！

妻小跑了土地被親戚搶走　他邊哭邊上吊死在豬圈

細菌人的牙齒不是牙齒！《麵包超人》31年新發現

快訊／三重深夜傳槍響！惡煞談判開槍燒車

台灣有變嗎？他列17條小英政績：選對人了

極品辣媽抱兒子洗澡「邪惡雪球照」！　95％激似曾愷玹

林依晨辣曬「比基尼」腰瘦背影　網看傻：好性感

網友認證「最不想娶」女生Top10！

甜笑妹「胸前邪惡一條」師父看暈

楊祐寧爆穩交「周興哲前女友」！女方超辣真面目曝光

目睹女友戰舊愛！他抽菸後捅死小王

女人才懂！月經沒來摸妹屁股秒噴血

更多

最夯影音

更多

酒駕修法延宕　黃國昌佔主席台怒吼：沒人上班？

84歲剖蚵嬤意外撞柱向後摔　駝背竟神奇痊癒醫生看傻眼

油門當煞車踩！倒車暴衝釀5連撞 無辜騎士慘遭「夾心式撞擊」甩飛

爆量活蛤蜊、手搖杯喝到飽！ 台北超狂小火鍋每鍋130元起

開門目睹女友戰舊愛！男氣到崩潰 出門冷靜「抽菸2分鐘」回頭捅死小王

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面