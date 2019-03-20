全球第五大遊艇廠東哥　高雄新廠將投產　力拚每年都有新船型問世

▲東哥不僅是台灣最大的遊艇業者，亦具有全美前二大、全球前五大的市場地位。（圖／翻攝自東哥遊艇官網）

記者林淑慧／台北報導

全台最大、全球市占排名前五名的遊艇大廠東哥表示，高雄第三工廠的廠房改良工程已完成，現已遷入並將投產，加上小港舊廠區改建工程明年上半年可望完工，屆時產量可望倍增，未來每年都將有新船型問世，可望挹注公司營運表現。

豪華遊艇廠東哥具有製造、銷售、代理及服務四大優勢，目前主力市場為美國的頂級客群，營運模式採半客製化計畫性生產，為全球唯一事業佈局完整的遊艇公司。

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東哥表示，去年公司致力於營運策略的調整，包括強化產品組合、拓展自有銷售通路、以及擴大維修服務等；雖然新產品推出的前期排擠效益、舊款船型的促銷、以及新市場的初期推廣活動對營運獲利造成短期影響，但布局效益可望展現於公司長期發展。

另外，東哥在美國與澳洲的自有銷售通路、及代理及服務業務貢獻下，自有銷售營收占比自2017年的43%拉高至2018年的53%。

展望後市，90呎新款遊艇2018年上市獲得市場熱烈迴響，產品組合的調整與擴產將是今、明兩年的重點，東哥將加速新產品推出週期，預計未來每年都有新船型問世，且涵蓋中小尺寸與更大尺寸豪華遊艇，提供多元及完整的遊艇產品線，以滿足不同客戶需求。