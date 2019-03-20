15年來首度發放　建碁決議配發現金股利0.3元

▲建碁董事長陳俊聖。（圖／記者周康玉攝）
記者姚惠茹／台北報導
宏碁旗下建碁（3046）公布2018年合併營收為新台幣17.04億元年，年成長25.8%，毛利率為31.4％，稅前淨利為新台幣922萬元，每股稅後盈餘0.19元，董事會通過決議配發現金股利0.3元，同時也是建碁15年來首度發放股利。
建碁董事會通過2018年度財報，全年合併營收為新台幣17.04億元，較前一年度同期成長25.8%，毛利為新台幣5.36億元，毛利率為31.4％，稅前淨利為新台幣922萬元，每股稅後盈餘0.19元。
同時，董事會通過決議，以善盡社會責任，穩定發放股利為目標，將以保留盈餘發放現金，依股東持有股數計算，每股發放現金新台幣0.3元，為建碁公司15年來首度發放現金股利。
建碁去年第4季合併營收為新台幣5.24億元，較前一年度同期成長57.9％，毛利為新台幣1.55億元，毛利率29.6％，營業淨利新台幣0.16億元，營業淨利率3.1％，稅前淨利0.24億元，每股稅後盈餘0.16元，主要受到商業Chrome平台挹注成長動能。
展望今年營運，建碁持續聚焦數位電子看板（Digital Signage）、 商業Chrome平台與機器視覺（Machine Vision）三大業務，以期為公司帶來營收成長，並大幅提升毛利，至於今年度股東常會，則預計將在6月12日舉行。