航空業設「罷工預告期」各界吵翻天　勞長：尊重交通部

▲勞動部長許銘春。（圖／記者紀佳妘攝）



記者紀佳妘／台北報導

歷經華航空服員、機師罷工後，外界對於設立「罷工預告期」制度吵翻天，勞動部長許銘春今（20）日表示，依照《勞資爭議處理法》，勞工行使罷工權已是「困難重重」，若增訂罷工預告期，將會對罷工權的行使多一道阻礙，因此站在勞動部立場是不同意。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請勞動部長許銘春進行業務報告及立法計畫，並備質詢。許銘春會前受訪時表示，依照《勞資爭議處理法》，罷工權行使「真的是困難重重」，必須先經過調解，若調解不成還需經過全員投票半數會員同意等嚴謹程序，因此走上罷工這條路並不容易，因此站在勞動部立場是不同意，在該法增訂罷工預告期。

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許銘春說，工會、學者對於這個議題，歷來在研討會、華航罷工等活動上，各界所呈現的意見皆為「非常反對」，所以針對罷工預告期的增訂，必須相當審慎。

至於交通部要在航空法等交通所屬法規訂定罷工預告期，許銘春指出，勞動部可以理解交通部站在消費者、乘客權益的立場，她認為，「這是一個方向，在不妨礙罷工權行使的情況下，大家再來做討論」。不過若是在個別產業討論罷工預告期，進行個別專法規劃，勞動部尊重交通部，但若在《勞資爭議處理法》處理則不宜。