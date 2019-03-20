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台積電領「彈性配息」風潮有5家跟進　想靠股息打造穩定現金流看這

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▲▼上班族、小資女、領薪水、加薪。（圖／記者陳亭伃攝）
▲自台積電創季配息首例後，已有5家公司跟進彩彈性配息股利政策。（圖／資料照）

記者劉姵呈／台北報導

想靠股息打造穩定現金流的人有福了！自從台積電（2330）採季季配息制度後，目前已有興富發（2542）、尚凡（5278）、大豐電（6184）等企業表態跟進；另外，採半年配的公司有長華（8070）、長華科（6548）二家，合計共6家公司拍板將採「一年多配」的新股利制度。法人大多認為，彈性多次配息符合國際趨勢，不僅有助長線機構法人「穩定持股信心」，連一般投資人也可望因「固定現金流」概念受惠。

而檢視這幾家彈性配息的公司，台積電、尚凡、長華電材及長科今年全年現金股利上看10元以上，而興富發及大豐電若按昨日收盤價計算，去年現金殖利率則分別達7.16%、6.87%，高殖利率概念相當具有吸引力。

而彈性配息有什麼好處？凱基投顧表示：第一，可減少一次性配發完現金股利即處分股票的誘因，增加股價穩定度。第二，有利外資、壽險、退休基金增添或利穩定度，增加這些資金增持彈性配發現金股利優質企業。第三，配發現金股利前，融券都強制回補，彈性配發有利壓抑空方勢力。第四，現金股利多次發放，有助填息。

請繼續往下閱讀...

分析師表示，高現金殖利率、每年能多次提供穩定現金股利的公司在台股震盪時可以發揮「防守」功能；而考量美國聯準會（Fed）停止升息，熱錢積極在新興市場搜尋標的，這些公司同時是外資分配資金的「進攻」選擇之一。

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關鍵字：彈性配息,季配息,半年配,股利政策

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