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30分鐘內OUT！　大陸改革後公民出入境縮短10分鐘

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▲▼出國旅遊。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲出國旅遊。（圖／取自免費圖庫pixabay）

大陸中心／綜合報導

大陸國家移民管理局發布數據顯示，2018年境內邊檢機關檢查出入境人員達6.5億人次，較2017年成長9.9％。國家移民管理局外國人管理司負責人陳彬說，「放管服」改革後，中國公民出入境通關候檢不超過30分鐘，「2018年，中國公民人均查驗時間減少至45秒，大型口岸高峰期旅客候檢時間環比縮短10分鐘。」

國家移民管理局成立後，不斷推如中國公民通關候檢不超過30分鐘、擴大自助通關人員範圍與國際航行船舶線上申請邊檢手續等便民措施。

國家移民管理局外國人管理司負責人陳彬介紹，過去一年「放管服」的改革成果主要體現在辦證更加便捷、內地居民可全國異地補（換）發入境證件與7日內辦好出入境證件等，解決群眾辦證「來回跑」、「返鄉跑」等問題。

他提到，「我們先後出台辦理出入境證件『只跑一次』制度，內地居民可在全國費為內異地補發出入境證件，辦理出入境證件簽發實現縮短到7個工作日等舉措，有效解決群眾最關心、反應最強烈的『來回跑』、『返鄉跑』、『負擔大』等問題。」

他說，為適應口岸大進大出、快進快出等情況，2018年6月18日起在境內陸海空口岸推出中國公民出入境通關後檢不超過30分鐘的改革措施，「2018年，中國公民人均查驗時間減少至45秒，大型口岸高峰期旅客候檢時間環比縮短10分鐘。」

他表示，2018年5月1日起在海南施行59國人員入境旅遊免簽政策，已有超過30萬人次受惠，「截至2019年2月28日，已有30餘萬名外國人免簽赴海南旅遊，同比增長10.3％。全國20個城市、27個口岸先後為10.1萬人次外國人提供72小時、144小時過境免簽便利，同比增長23.9％。」

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關鍵字：放管服,海關,出國旅遊,出入境

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