台指期拉高結算有夢　指數一早翻紅重返10500點關卡

▲股市示意圖。（圖／記者李毓康攝）

記者紀佳妘／台北報導

美中貿易戰衝突尚未解決，市場觀望氣氛濃厚，使得美國股市漲跌互見，亞股則各自表態，台指期今（20）日小跌開出，開盤不到10分鐘內指數翻紅，電子期指走揚、金融期指則下跌，截至9點01分在10500點附近震盪。

美中貿易戰利空消息衝擊，美股4大指數漲跌互見，其中道瓊工業指數終結連4漲，跌幅0.1%，收25887.57點；那斯達克指數則上漲9.47點，漲幅0.12%，以7723.95點作收；標準普爾500指數下挫0.37點，跌幅0.01%，報2832.57點；費城半導體指數尾盤收高18.58點，漲幅1.34%，收1407.35點。

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台股期現貨周二震盪整理，齊步站穩10500點關卡之上，台股突破年線關卡後，盤中獲利了解賣壓，指數整場多半在盤下震盪，所幸金融股、5G族群挺身而出，守住10500點關卡，終場小跌0.38點，以10512.32點作收，成交量1146.9億元，三大法人同步站在買方，合計買超20.39億元，其中自營商買超6.45億元，投信買超0.52億元，外資及陸資買超13.42億元。

台指期昨天開平後一度翻黑走跌，指數隨後順利彈回盤上整理，挑戰10500點關卡成功，尾盤上揚23點，收在10501點，與現貨相較，逆價差11.32點，成交量7萬3231口，而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加131口至3萬1509口，其中外資多單加碼超過空單加碼，淨多單增加1309口至5萬7383口。