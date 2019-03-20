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大立光、台積電領軍向上　台股早盤漲逾20點指數緩步墊高

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▲▼股市。（圖／記者張一中攝）
▲股市。（圖／記者張一中攝）

記者劉姵呈／台北報導

投資人靜候美國聯準會（Fed）為期兩天的決策會議結果，再加上美中貿易談判消息分歧，使得美股幾乎以平盤作收，但今（20）日台股受到高殖利率股點火，集中市場加權指數開盤上漲16.98點，以10529.3點開出，在股王大立光領軍光學族群上攻，台積電也翻紅下，指數緩步向上墊高，漲幅逾20點，指數最高來到10,543.09點。

在台積電（2330）宣告採季季配息制度後，目前已有興富發（2542）、尚凡（5278）、大豐電（6184）等企業表態跟進；另外，採半年配的公司有長華電材、長科二家，合計六家公司股利均拍板將採「一年多配」的新制度。

受美中貿易談判傳出現緊張影響，美股走勢震盪。美股道瓊指數下跌 26.72 點，或 0.10%，收 25887.38 點。標普 500 指數下跌 0.37 點，或 0.01%，收 2832.57 點。那斯達克指數上漲 9.47 點，或 0.12%，收 7723.95 點。費城半導體指數上漲 18.58 點，或 1.34%，收 1407.35 點。

請繼續往下閱讀...

法人認為，高現金殖利率、每年能多次提供穩定現金股利的公司，在台股指數反彈至年線附近，考量美國聯準會（Fed）停止升息可以當作防守標的；而熱錢積極在新興市場搜尋標的，這類企業同時也是外資分配資金的選擇，可以當作進攻利器；而其他選股方面也可留意折壘手機、5G波段操作。

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關鍵字：開盤,加權指數,台股,美股,投資建議,亞股,美中貿易,FED,高殖利率概念股

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