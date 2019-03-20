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民視郭倍宏3分鐘丟董座內幕　竄改會議記錄被抓包…拚翻盤只剩一條路

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▲上週，民間投資董事長改選，原董事長郭倍宏以5比2的懸殊比數被換掉。(圖／鏡週刊提供，下同)

圖、文／鏡週刊

上週四（3月14日），民視母公司、最大股東「民間投資」舉行董事會，董事長郭倍宏無預警遭到撤換，改由董事之一的律師黃明展擔任新任董座，本刊調查，發動奇襲的關鍵人物，就是昔日郭倍宏的盟友民視總經理王明玉。

請繼續往下閱讀...

上週四（14日），民視母公司、最大股東民間投資（民投）召開董事會，一開場就火藥味十足，董事黃明展以民視連年虧損、借貸帳目不清等為由，提出董事長郭倍宏不適任的臨時動議，最後在7位董事中，郭倍宏僅得他本人及昔日董事長田再庭的姪兒李南山的票數，以5比2大潰敗，改由黃明展擔任新董座。

郭倍宏小檔案
  • 年齡：63歲
  • 學歷：美國北卡羅來納州立大學土木工程博士
  • 經歷：台灣獨立建國聯盟美國本部主席、台大土木文教基金會董事長、宏昇營造董事長、建國黨決策委員
  • 現職：民視董事長
  • 家庭：妻子張舜華

知情人士表示，郭倍宏雖立即提出抗議，認為臨時改選不合法，但現場卻鳥獸散，會議5分鐘不到便結束。其實民投是民視最大股東，這家公司持有民視49.6％，也就是誰掌控民投，就能主導民視，如今民投變天，原本伺機而動的反郭派也因此獲得翻盤機會，並準備在4月召開民視臨時股東會改選董監，郭倍宏民視董座大位恐怕不保。

為了民視總部第三期工程，郭倍宏曾以民投股票向台新銀行借貸5億元。

本刊獨家掌握民投董事會議紀錄，發現郭倍宏被突襲丟董座的關鍵，就在銀行的融資授信案。去年11月14日，民投董事會以「民視總部第三期工程勢在必行，為辦理先期規劃亟須資金，擬與台新銀行授信往來，申請新台幣5億元授信額度。」

當時出席會議的「挺郭派」郭倍宏、田再庭、王明玉和林逸民同意通過，「授權董事長向銀行辦理融資，並全權處理及決定授信往來銀行及授信額度，包括與台新銀行授信往來，申請新台幣5億元授信額度。」

但到了去年12月13日董事會，宣讀前一次董事會議紀錄，卻修正為「全體出席董事同意通過，本公司向銀行申請融資案授權董事長全權處理。」

當時，未出席的「反郭派」董事陳清福、郭耀堂和黃明展，認為「挺郭派」違法，將授權董事長處理向台新銀行申貸5億元的決議，逕自變為「授權董事長以『不限金額』向『任何銀行』申貸」，可能使民投背負鉅額債務，認為郭倍宏、田再庭、王明玉和林逸民涉嫌業務登載不實和背信等罪。

1月8日，反郭派的董事們發律師函要求民投提供2次董事會的全程錄音檔，不然就要透過司法程序查明。但1月16日的民投董事會上，不僅未對反郭派的質疑和發函提出說明，郭倍宏還強渡關山，確認去年12月的董事會議紀錄無異。

本刊獨家掌握民投董事會議紀錄，發現郭倍宏被突襲丟董座的關鍵，就在銀行的融資授信案。（示意圖）

知情人士透露，包括王明玉、林逸民和李南山（接任田再庭董事）挺郭派的董事，不認同郭倍宏的作法，2月時，3人聯名回應反郭派的發函，表示他們不認可董事會議紀錄，並且董事僅同意授權「向台新銀行申請授信額度5億元」，而不是「申請銀行及授信額度均不特定之空白授權」。

3人還在回函中，大砲抨擊郭倍宏，與他劃清界線，「郭倍宏董事長疑似為不當擴權……，若郭倍宏董事長一意孤行，以錯誤記載之董事會議記錄向銀行過度擴張申請融資，恐將生本公司之信用風險與財務危機！？本董事等甚為耽慮……」


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關鍵字：鏡週刊],民視,郭倍宏

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