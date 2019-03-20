波音737 MAX停飛衰到航空公司　西南航空每月爆增2.6億支出

▲波音（BOEING）737 MAX系列飛機。（圖／路透社）

財經中心／綜合報導

美國波音（BOEING）公司所生產的737 MAX噴射客機在短短5個月內發生兩起空難，全球陸續宣布停飛波音737 MAX系列飛機，部分還禁止該機型進入空域。外媒報導指出，多家航空業者已經開始評估停飛對於公司財務狀況的影響。

據《彭博》報導，Bloomberg Intelligence的分析師George Ferguson表示，多家航空公司面對波音737 MAX客機的停飛令，選擇以租借二手飛機來取代，但也因此讓每間航空公司每個月增加額外的成本，George Ferguson稱租借一架二手飛機，每月要支付25萬美元。而身為波音737 MAX客機大客戶的美國西南航空，為了填補35架停飛的波音737 MAX客機，每個月至少必須增加850萬美元（約新台幣2.6億元）支出。

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摩根士丹利分析師Rajeev Lalwani在18日的一份報告中指出，波音737 MAX客機佔美國西南航空總座位數的7％，因此他預估，波音737 MAX客機的停飛，將使西南航空在今年第一季的每座位里程成本（CASM）提高近9%，而非該公司原先預估的6%。花旗集團分析師Kevin Crissey也指出，由於波音737 MAX客機停飛和該公司勞資關係的緊張，都對該公司營運產生影響。

目前全球約有350架波音737 MAX客機在航空公司服役，但面對全球性的停飛令，目前並沒有足夠的二手飛機供航空公司租借，因此航空公司可能會向波音公司提出求償要求。George Ferguson估計，波音每個月必須要花費逾1億美元來向全球航空業者賠償，這還不包括波音針對737 MAX客機進行軟體更新或其他維修成本，「時間拖得愈久，金額就會愈高。」