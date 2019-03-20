住戶控億元「義大別墅」變20間日租民宿：半夜開趴超吵　業者回應了

▲義大別墅緊鄰義大世界購物中心。（圖／翻攝Google Map）

生活中心／綜合報導

有「義大別墅」豪宅住戶投訴，義聯集團旗下的泛喬建設公司以「保證回租3年」賣給投資者，導致社區內有約20間別墅變成日租套房，經常半夜都還聽到開趴的吵鬧聲，讓他們不堪其擾。對此，業者回應，社區內有兩家民宿但都是合法的，其中一間已停止營業，也會請另家業者別營業，會再和住戶協調溝通。

義大別墅位於大樹區義大5街、義大7街，緊鄰義大世界購物中心、義守大學，步行皆可抵達，生活機能十分方便，每棟售價近億元是高級住宅區。

請繼續往下閱讀...

但有居民向《蘋果日報》投訴，入住後才發現竟然有民宿，228連假期間，有1、20多名租客入住，深夜開趴放超吵的音樂，打擾社區安寧，氣得他們報案；隔天一早，這群人又搭遊覽車吵吵鬧鬧離去。

住戶指控，泛喬建設以「保證回租3年」的方式出售，將20間別墅變成日租套房，多次反映也都無效，氣得掛上白布條抗議。對此，泛喬建設總經理龔宇源強調，兩間民宿都是合法，其中一間已歇業，也會協調另一家別繼續營業。

對於住戶指控半夜開趴吵得不得安寧，龔宇源也澄清，那間是該住戶用來招待親朋好友，難免氣氛會比較High，而非日租套房和民宿，會再盡力協調溝通。