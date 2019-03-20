影／親愛的我把智慧音箱變聰明了！高通推單晶片QCS400

▲高通推出QCS400系統單晶片。（圖／業者提供）

記者周康玉／台北報導

高通推出QCS400系統單晶片，瞄準智慧音箱等物聯網居家裝置，讓語音助理辨識功能更強，並攜手杜比實驗室，讓音質更為清晰細膩。

QCS400單晶片具有幾項特色，包括具有高度整合又彈性的單晶片架構、晶片連網、高達32通道的支援杜比全景聲沉浸式音訊等，運用多重關鍵字偵測演算法（Qualcomm Voice Assist）達成遠距語音技術等，並且支援四核心CPU的高通人工智慧引擎。

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從OEM廠商來說，可降低研發時間與成本，讓各階產品使用相同結構，故可用於多條產品線；同時，研發人員可透過高通Snapdragon神經處理引擎（SNPE）軟體開發套組（SDK），讓應用更為彈性化、更加客製化。

高通技術網路部門總經理Rahul Patel表示，相較於前代技術，這些全新系統單晶片提升功能整合與功耗表現，將有助製造商更輕鬆克服重大技術障礙，打造更有智慧的喇叭及助理，提供更直覺式的語音使用者介面、連網用戶體驗及絕佳音質。

Rahul Patel表示，新一代的智慧音訊產品必須要強大、具高度互通性、功能豐富、智慧且兼具節能的特性，QCS400單晶片可滿足上述需求，在單一晶片組之中，可妥善整合進階運算、人工智慧加速、低延遲音訊傳輸等，確實相當獨特。高通的整合解決方案可縮短新一代智慧喇叭、居家助理、音響研發所需時程。