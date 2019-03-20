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影／穩收益、波動低...適合退休族　安聯推短高收債基金

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記者周康玉／台北報導

全球經濟降溫，但聯準會升息卻也進入了「高原期」，中美貿易戰等不確定因素持續干擾下，投資環境的不確定性相對高，安聯投信推出美國短年期高收益債券基金，擁有波動低、長期穩健的報酬兩大特性，適合對於穩健型投資人，尤其可做為退休族的核心配置。

安聯投信指出，由於長短年期公債利差持續縮減來到20點左右，根據歷史經驗顯示，長短年期利差縮減往往暗示著未來三年恐慌(VIX)指數將上揚，建議投資人可在資產配置中納入「美國短年期高收益債」此一收益來源，強化投資組合的防護力。

安聯美國短年期高收益債券基金謝佳伶表示，美國短年期高收益債正如同「收益新支點」，不用選擇進場時間、保護性高、同時擁有風險報酬，幫助投資人自在獲得收益。

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謝佳伶表示，此檔基金有兩大目標，第一，以「保護」優先，避開利率及信用風險。一般基金投資債券為了高息收，挑選的公司較多是景氣循環企業（例如能源企業），但這類公司波動起伏比較大，事後還要花成本避險，此基金則是跳脫傳統思維，不仰賴事後的避險去抵禦波動，而是一開始就聚焦表現穩健、預測性高的「低景氣循環產業」。

所謂的「低景氣循環產業」，意味著淡旺季都有獲利機會，同時兼具豐沛的現金流，足以因應市場變化，舉例像是保全、汽車租賃、電競遊戲、電信服務等，堪稱全天候型的穩健企業，也是短年期高收益債鎖定的標的。

該基金的第二目標是瞄準「收益區間」，不過度追高收益。謝佳伶解釋，買進債券時，將聚焦較高評級公司，降低違約風險，根據每間公司，設定對應的收益區間，拿到合理而且不錯收益的同時，也降低波動。

不少投資人好奇，「美國短年期高收益債券策略」跟一般的高收債券又有什麼差異？安聯投信產品首席蔡明潔表示，以存續期來說，「短高收」聚焦在1到3年，比一般高收益債更短，當前「短高收」收益率約5%到6%，能夠掌握一般高收益債券約8到9成，但因配置較少的景氣循環產業，成立以來年化波動度只有2.43%，單位風險報酬更勝一籌，堪稱「高CP值」的收益優選。

▼安聯投信推美國短天期高收債基金。（圖／業者提供）

▲▼安聯投信推美國短天期高收債基金。（圖／業者提供）

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