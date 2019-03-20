雲端最有錢／天生贏家！　跟著猶太人理財致富

新聞節目中心／綜合報導

猶太人聰明懂得理財致富是普遍給人的印象，究竟他們的致富之道是什麼? 諾貝爾獎得主有1/3的主是猶太人，它們的DNA真的比較不同嗎? 雲端最有錢第13集節目，特別邀請到了以色列籍的林雨夢小姐和財經專家黃世聰，以及台灣以色列投資合作中心執行長林榮恩先生，一起來了解這些關鍵以及成功之道!

有許多名人或是你常見的品牌商品，都是猶太人或是猶太家族管理持有，例如投資名人巴菲特，美國石油大亨洛克斐勒，微軟電腦創辦人比爾蓋茲，臉書社群網站執行長祖克伯，法國香奈兒以及金融業花旗銀行的管理持有者都是猶太人家族!他們的經營方法和其他民族有什麼突出特別之處呢? 以色列是全球新創科技中心的大腦，一共有282家研發中心，去年以色列被併購收購或上市的金額打破紀錄，高達150億美元，蘋果、微軟、三星、Google都來這裡搶著買最具潛力的標的，他山之石可以攻錯，藉由以色列媽媽的分享，一起來學習猶太人的理財智慧!

▼《ETtoday新聞雲》全新製作財經節目—《雲端最有錢》1/16起，每周一、周三下午1點10分至2點直播。（圖／新聞節目中心）

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關於《雲端最有錢》

老闆總是不加薪，想投資又不知道該怎麼規劃? 上沖下洗的股市如何套利? 區塊鏈加密貨幣又是什麼? 2019景氣混沌不明，資產怎麼配置才能錢滾錢? 從台股震盪中賺到買菜金、從基金佈局中賺到旅遊金、從房產配置中越換越大間!《ETtoday新聞雲》推出全新節目《雲端最有錢》由資深財經媒體人邱沁宜擔任主持人，帶您輕鬆聊天讀懂財經，最賺錢的經驗分享、最新潮的投資趨勢、虧大錢的地雷閃避，都在《雲端最有錢》與您分享!

資深財經媒體人邱沁宜，20年投資資歷，專訪過逾百位上市櫃公司CEO，台灣唯一擁有理財規劃師證照的財經主播，著有「投資越簡單越好賺」、「理財好像談戀愛」等書，台大北大EMBA畢業，永遠在探索世界的學習者，相信人生最棒的投資就是投資自己。在《雲端最有錢》要帶你探索世界新趨勢，搞懂生活中的投資密碼，ㄧ起邁向財富自由人生自由之路。

《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作財經節目—《雲端最有錢》於1月16日起，每周一、周三下午1點10分至2點，將在《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP線上同步播出。