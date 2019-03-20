準時繳話費的「信用小白」有福了！手機辦卡只要6分鐘　限時申辦享500元優惠

▲就算是一般的通話費，只要正常按時繳納，現在也是信用小白辦卡「加分」的關鍵。

圖、文／凱基銀行

凱基銀行再創國內金融業之先，即日起啟動第二階段金融科技創新實驗計畫，推出「手機門號辦信用卡」服務！擁有中華電信門號6個月以上且繳費正常之中華電信用戶，平均手機操作6分鐘即能輕鬆完成線上申辦程序。從未與銀行往來的社會新鮮人信用小白族群，可望因信用加分申請到人生首張信用卡，新戶在今年6月30日前核卡且30天內刷滿3筆888元，還享有電信資費500元的折抵優惠。

監理沙盒第一階段：確認行動門號身分認證有效性及普惠金融成效

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凱基銀行去年第四季攜手中華電信，首創推出「手機門號辦貸款」服務，運用大數據資料分析，跨業鏈結電信資料，開發『行動門號身分認證』技術，在強調個資保護前提下實現『客戶資料可攜權』，為國內第一件運用金融科技創新實驗計畫所打造的信貸商品。

凱基銀行創新科技金融處資深副總經理周郭傑表示，第一階段創新監理沙盒實驗成效顯著，進入審查案件的每5位申請人中，就有1位是從未使用銀行服務的信用小白，達成實踐普惠金融的精神。實驗計畫的客戶滿意度高達9.62分(滿分10分)，高於平均滿意水準，主因是申辦流程簡易、步驟說明清楚、審核速度比預想得快，深受申辦人認同。此外，『行動門號身分認證』技術能有效排除非本人申請的案件，提升數位平台的身分驗證能力，且透過電信評分，可確實掌握小白客群的風險樣貌，提升其取得金融商品的機會。

監理沙盒第二階段：手機申辦信用卡6分鐘完成，年輕、新創世代最得利

即日起啟動的「手機門號辦信用卡」，為金融科技創新實驗計畫第二階段服務，符合身分的中華電信用戶(註)只要輸入五個畫面、拍四張照，平均手機操作6分鐘即可完成申請，相信也可以博得客戶高度的滿意。

凱基銀個人金融總處長敖蓓寧指出，目前使用凱基信用卡綁定Apple Pay的卡友中，40歲以下年輕人佔比是40歲以上壯年族群的2倍，每季消費金額可達2.5萬，而行動支付的崛起，更喚起年輕族群申辦信用卡的需求。年輕人、新創世代往往因幾乎沒有和銀行往來的記錄、工作特性無法提供固定薪資證明，以致於不容易申請到信用卡，「手機門號辦信用卡」讓小白客群透過鏈結電信往來記錄而有機會取得信用加分，年輕族群可以藉此創新實驗計劃取得和金融機構往來第一張門票。

有了信用卡之後，除了綁定LINE PAY、APPLE PAY、街口支付等電子行動支付，享受快速便捷的金融科技服務外，更為日後人生不同階段的資金需求累積信用資本。敖蓓寧指出，為鼓勵更多年輕、新創世代加入實驗計劃，即日起至6月30日前使用手機門號辦信用卡並完成核卡，30天內刷滿3筆888元，即可享有電信資費500元的折抵優惠。喜歡看電影的人可考慮申辦『凱基魔FUN卡』，看電影最高可享100%現金點回饋；若選擇申辦不限通路、回饋金額無上限的『凱基現金回饋鈦金卡』，4月30日前刷滿3萬再加贈歌林直立手持兩用HEPA吸塵器。



(註) 凱基銀「手機門號辦信用卡」申請要件：

1.持手機門號滿6個月以上且電信費正常繳款﹝無欠費/無停話﹞之中華電信用戶。

2.限凱基銀行新客戶且申請人與門號持有人為同一人。

3.透過凱基數位線上平台進件申辦完成者。