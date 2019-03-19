CBA／林志傑熄火進帳8分　內線胡金秋爆氣34分廣廈扳平

▲胡金秋轟下本季新高34分。（圖／CFP）



記者林育正／綜合報導

廣廈在季後賽附加賽，帶著0比1被聽牌不能輸的壓力挑戰浙江客場。儘管隊魂「野獸」林志傑手感不佳僅拿下8分，但中國內線未來希望胡金秋高效率狂轟34分還抓下16籃板寫下賽季新高。加上福特森(Courtney Fortson)也回魂，終場廣廈113比110險勝，雙方1比1扳平，將回主場為3戰2勝的系列賽決一死戰。

林志傑本戰先發上場22分鐘，不過外線手感不佳僅5投0中，拿下8分5籃板3助攻。不過在第一節，他有一次切入拉杆，再送出小球助攻的妙傳表現。此外，廣廈大外援博洛西斯在第二節發飆下了場嘴巴念不停，總教練李春江也動怒，隨後被冰在板凳上，他上場21分鐘僅拿7分5籃板。

儘管兩大主將狀況不好，中國未來內線希望胡金秋站出來，不論籃下和中距離手風超順，全場23投17中，半場打完就已經拿到20分。而在第四節剩下30多秒，廣廈108比109落後之際，胡金秋接到福特森助攻籃下擺進，展現新生代球星價值。

最後20多秒，福特森不僅貢獻火鍋，最後3次罰球都穩穩罰進，此役他不再打鐵，拿下33分15助攻有如上季MVP等級的數據，最擅長的切入爛帳和助攻一把罩，最終以3分險勝，最終戰將回到廣廈主場進行。

▲林志傑此役手感不佳。（圖／CFP）