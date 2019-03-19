聚焦「金融科技」風險管理　清大安富金融工程開辦座談會

▲清華大學安富金融工程研究中心舉辦金融科技教育座談會。（圖／安富金融工程提供）

記者姚惠茹／台北報導

清華大學安富金融工程研究中心近日宣布，在金融科技創新園區推出免費課程《金融科技座談會-金融科技時代下的模型風險管理》，主要是協助金融機構驗證金融科技模型的合理性、可靠性並識別風險，作出有效商業決策，更進一步強化國人對金融科技產業的認識，建立全民普惠金融觀念。

由於金融科技（FinTech）興起，清華大學去年得到美國安富社會科學書院（Global Social Science Institute）的1000萬捐助，成立「國立清華大學安富金融工程研究中心」，主要是投入金融領域研究，以協助金融機構改革及創新發展為目標，藉由產學合作促進大數據資訊與金融工程技術的結合。

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▲美國霍普金斯大學客座教授楊太樂來台演說，為國內金融機構改革提出建議方針。（圖／安富金融工程提供）

《金融科技座談會-金融科技時代下的模型風險管理》的課程，邀請到美國霍普金斯大學客座教授Tyler Yang，介紹美國金融監理體制中對模型風險控管的要求和演變外，更以2008金融危機後的金融機構調整借鏡國內金融產業參考，Tyler Yang表示，任何金融監理模型都有所限制，我們希望協助金融機構了解各種不同模型的限制外，更協助金融機構找到最適合目前環境的模型與工具。

此外，清華安富金融工程研究中心更邀請到美國安富金融工程集團（IFE Group）執行總監林志杰，通過實施獨立模型驗證協助銀行評估與控制財務風險，林志杰表示，透過協助金融機構了解獨立模型的驗證與評估邏輯，希望為金融機構帶入適合目前台灣市場、有效的驗證方式，同時希望協助金融機構內部建立創新。

國內金融科技的成長與金融機構的發展與應對持續受關注，金管會副主委張傳章出席活動表示，金管會預計將在今年推出STO相關法規，為國內金融科技新創公司與金融機構找到互利共生的商業模式，但是目前國內金融機構對於金融科技新創的了解還有所受限，希望透過清華安富金融工程研究中心邀請海內外知名講者來台與金融機構對話，為國內金融機構創下金融科技發展基礎。