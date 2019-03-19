挑戰新年度　貿協與各國夥伴攜手努力

▲貿協舉辦新春酒會，貿協董事長黃志芳說，要跟各國夥伴共同努力。（圖／記者馮建棨攝）

記者馮建棨／台北報導

外貿協會今天（19日）舉辦「2019外貿協會迎春酒會」，貿協董事長黃志芳表示，今年（2019）依舊充滿挑戰，但要以創新的精神增進貿協各項服務，並在新的一年裡與各國夥伴攜手合作、共享共榮。

黃志芳指出，貿協2018年成功辦理了超過600個海內外貿易推廣活動和41個台灣國際專業展，並在近一年內成立了印度新德里、斯里蘭卡可倫坡以及以色列特拉維夫等3個海外辦事處；而籌備許久的南港展覽二館也在本月初正式啟用。

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黃志芳說，數位轉型將重塑全球貿易與商業行為，在新科技帶來便利與進步的同時，我們也必須隨著時代的潮流演化。因此，2019年貿協亦將加快數位轉型的步伐，展現與全球夥伴共同開創新機遇、共享共榮、永續發展，具體展現臺灣作為世界超強創新者以及貿協作為智慧整合者的重要角色。

經濟部次長王美花說，「一年之計在於春」強調新年度新氣象，去年我國與世界的經貿交流，在與經濟部及貿易局齊心協力推動下，成果豐碩。王美花表示，2018年臺灣出口超過3,360億美元，創下歷史新高。而2019年全球經濟前景充滿疑慮，作為全球第18大出口國的臺灣，此時更加需要與全球夥伴共同攜手，邁向經濟新高峰。

▼貿協舉辦新春酒會，貿協董事長黃志芳說，要跟各國夥伴共同努力。（圖／記者馮建棨攝）