財部小編這回嗆柯P　債務按月公布「Do The Right Thing Too」

▲財政部臉書畫出台北市長柯文哲與財政部長蘇建榮為彰化、高雄的債務引起的戰火。(圖/翻攝財政部臉書)

記者吳靜君/台北報導

台北市長柯文哲在紐約演講時提到,苗栗作假帳、高雄市、彰化縣是下一個破產的縣市,但是當天就遭到財政部否認,表示彰化縣、高雄市僅是中度管理。

柯文哲再說,「強調只要叫財政部把每個縣市的財務狀況公布一下,每個縣市的舉債上限公佈出來就知道了。」這回,財政部讓部長蘇建榮漫畫方式回應柯文哲,「市長,我們按月按年都有公布債務資訊,堅持Do The Right Thing」,似乎把柯文哲的代表曲「Do The Right Thing」拿來幽柯文哲一默。

財政部臉書提到,柯市長呼籲中央應該公布各級政府的舉債狀況,其實財政部按月按年都會在網站上揭露資訊,把該做的事情做好,公開透明歡迎全民齊監督。

考量各地方發展情形不同,中央尊重地方政府自治精神。與其說財政部是監督者,較貼切來說,比較像是班上的風紀股長,必須常提醒各縣市「XX縣(市)同學!你債務超限了!勿當破壞紀律的老鼠屎!」的方式提醒地方政府拚經濟也要自律,嚴守政紀律風氣。

臉書上也提到,財政部建立分級管理機制,量化地方政府財務狀況,就像景氣對策燈號, 給予不同的級別才能對症下藥。要做到真正有效的財務控,就必須按月審視檢討,對的事情持續做,多一份關心獻給自己居住的城市。累計財政部臉書小編,回應、回嗆的名人有富邦集團暨台灣大哥大董事長蔡明忠、館長陳之漢、宅神朱學恒、高雄市長韓國瑜、這回則是柯文哲。