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財部小編這回嗆柯P　債務按月公布「Do The Right Thing Too」

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▲▼財政部臉書畫出台北市長柯文哲與蘇建榮為彰化、高雄的債務引起的戰火。（圖／翻攝財政部臉書）

▲財政部臉書畫出台北市長柯文哲與財政部長蘇建榮為彰化、高雄的債務引起的戰火。（圖／翻攝財政部臉書）

記者吳靜君／台北報導

台北市長柯文哲在紐約演講時提到，苗栗作假帳、高雄市、彰化縣是下一個破產的縣市，但是當天就遭到財政部否認，表示彰化縣、高雄市僅是中度管理。

柯文哲再說，「強調只要叫財政部把每個縣市的財務狀況公布一下，每個縣市的舉債上限公佈出來就知道了。」這回，財政部讓部長蘇建榮漫畫方式回應柯文哲，「市長，我們按月按年都有公布債務資訊，堅持Do The Right Thing」，似乎把柯文哲的代表曲「Do The Right Thing」拿來幽柯文哲一默。

請繼續往下閱讀...

財政部臉書提到，柯市長呼籲中央應該公布各級政府的舉債狀況，其實財政部按月按年都會在網站上揭露資訊，把該做的事情做好，公開透明歡迎全民齊監督。

考量各地方發展情形不同，中央尊重地方政府自治精神。與其說財政部是監督者，較貼切來說，比較像是班上的風紀股長，必須常提醒各縣市「XX縣(市)同學！你債務超限了！勿當破壞紀律的老鼠屎！」的方式提醒地方政府拚經濟也要自律，嚴守政紀律風氣。

臉書上也提到，財政部建立分級管理機制，量化地方政府財務狀況，就像景氣對策燈號， 給予不同的級別才能對症下藥。要做到真正有效的財務控，就必須按月審視檢討，對的事情持續做，多一份關心獻給自己居住的城市。累計財政部臉書小編，回應、回嗆的名人有富邦集團暨台灣大哥大董事長蔡明忠、館長陳之漢、宅神朱學恒、高雄市長韓國瑜、這回則是柯文哲。

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關鍵字：債務,柯文哲,高雄,彰化,蘇建榮,柯文哲,臉書

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