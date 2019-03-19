　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
財經 財經焦點 房產聚焦 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 找降價房 | 保險

合庫股利估計逾1元　看好台股高股息　將加碼最高五成

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

合庫招考薪上看38K 即日起受理報名

▲合庫今年操作策略看準台股高股息股，預計加碼三成到五成（圖／資料照、示意圖）

記者吳靜君／台北報導

合庫去年稅後純益160.02億元，年增率8.77%，每股稅後純益(EPS)1.24元，創歷史新高，合庫獲利表現良好，股東也跟著受益，根據了解，合庫連續兩年的股利都超過股利1元，法人預期今年可望發放超過1元，達到1.1元。

合庫今(19)日舉行法人說明會，根據合庫的法說會資料顯示，去年合庫稅後純益達160.02億元，較前一年成長8.77%，外界預期，合庫股利發放將會相當樂觀。

請繼續往下閱讀...

合庫僅表示，為了因應業務拓展以及充實資本結構，所以今年將以鼓勵搭配股息的方式發放，而前兩年的股利、股息合計都超過1元，今年也會盡量滿足投資人。外界也預期，合庫的股利將上看1.1元。

而在股票操作策略上，合庫認為，美中貿易戰緩和以及美國聯準會(Fed)升息放緩，使股市齊揚，台股殖利率有不錯表現。合庫目前持有台股約60億元，今年將持續加碼30%至50%，買進高股息個股參與配息。

不動產方面，今年房市雖然受到美中貿易戰的影響，雖然有不確定的因素，但是FED升息的腳步暫緩，且從移轉的棟數來看，2018年全國買賣27.8萬棟，較前年成長4.5%，連續兩年呈現正成長。今年的房地產價格可望維持盤整、交易量微量增加，交易棟數應該會在去年的水準之上。

所以合庫規劃今年的房貸以及土建融資都要成長5%，去年底合庫的房貸餘額為5150億元，今年目標要達到5400億元；土建融資去年餘額有2700億元，也是同步的增長。

ET快訊
7-11、萊爾富不再24小時全年無休！全台逾600家超商夜間
含淚把麻繩套頭…妻小跑了土地被親戚搶走　新北男悲痛上吊死在豬

關鍵字：合庫,法說會,股利,台股,操作策略,房地產,房貸

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

與國泰富邦蔡家齊名　羅結過世遺產稅估10多億元

挑戰新年度　貿協與各國夥伴攜手努力

財部小編這回嗆柯P　債務按月公布「Do The Right Thing Too」

快訊／黎智英賣了！爆「壹電視大樓」整棟出售…民生社區大戶接手

合庫股利估計逾1元　看好台股高股息　將加碼最高五成

房市回溫了！央行公布前2月新承做房貸額年成長1成　　

3千多萬遺產無人繼承　歸國庫了　最大筆近2千萬

影／夜間不賺錢門市就關！全台400間7-ELEVEn取消大夜班

家長注意！12到14歲網路霸凌受害最多

日立請求法院禁永大4/18股臨會　獨董陳世洋：召開決定不變

貪吃汪嗑光整袋「生麵」被抓包 阿嬤快氣瘋...萌回頭：看我幹嘛？

被陸生問若當「台灣區」領導人柯P反擊：應該說我當中國領導人

郭台銘一趟高鐵加碼900萬公斤 「1年買1000萬公斤蔬果」高雄為主

雙北最大水道！泰國蝦吃到飽　林口流水蝦超炫LED七彩燈

王嘉爾淘汰《超女》劉力揚　「最能唱的表現不穩也沒辦法」

Kiwebaby林進婚紗照曝光！　「前後全挖空」調情對視：謝謝寶貝

警察挖到「祖傳藥粉」夾鏈袋 秒帶回派出所！結局逆轉笑爆萬人

機車考照先上「3天駕訓班」 交部4/16起試辦補助1000元！

獨家直擊！法比歐索吻翹臀妹　東區街頭擁吻纏綿１分半

小宇「知名度最高的唱作人」　一唱完蕭敬騰攤手：手環拿來

挑戰新年度　貿協與各國夥伴攜手努力

財部小編這回嗆柯P　債務按月公布「Do The Right Thing Too」

快訊／黎智英賣了！爆「壹電視大樓」整棟出售…民生社區大戶接手

合庫股利估計逾1元　看好台股高股息　將加碼最高五成

房市回溫了！央行公布前2月新承做房貸額年成長1成　　

3千多萬遺產無人繼承　歸國庫了　最大筆近2千萬

影／夜間不賺錢門市就關！全台400間7-ELEVEn取消大夜班

家長注意！12到14歲網路霸凌受害最多

日立請求法院禁永大4/18股臨會　獨董陳世洋：召開決定不變

尚凡「PTT鄉民」法說會登場　直播止血虧損帶動營收衝新高

中職／中信兄弟攜手臺中市政府　三大主軸深耕台中

開門目睹女友戰舊愛！他「轉身出門抽菸2分鐘」掏刀…回頭捅死小王

挑戰新年度　貿協與各國夥伴攜手努力

「犬中之王」依偎老農超溫馴　高加索犬若發狠…5分鐘可咬死藏獒！

王鴻薇20日領表選立委　10萬連署書徵召韓國瑜選2020

拒幫極端主義「宣揚惡名」　紐西蘭總理誓言：永不提槍手姓名

陳國華「腰力」母湯　美妻Ivy幸福全靠攝影師

影視新南向再升級　駐泰代表處推出「台泰電視」APP

《大時代》Gino抓江祖平脖子猛晃　排戲3小時：難拍！

出國前也能吃到！添好運將進駐桃園機場　預計第3季開幕

台中傳女司機遭襲胸！哭喊不要　59秒地獄影片網怒：人渣快肉搜

財經熱門新聞

影／全台400間7-ELEVE..

狂銷2.4億支最賣iPhone..

瑞幸咖啡年賣千萬杯　威脅星巴克..

勝利性醜聞越滾越大　五大經紀公..

正新輪胎創辦人羅結逝世　二子接..

一日行情？　宏達電股價翻黑下跌..

鈀金漲勢Hold不住　黃金乾瞪..

快訊／黎智英賣了！爆「壹電視大..

郭董臉書直播「燕巢芭樂直送鴻海..

台灣人為何不愛用HTC？他妙回..

員工爆料公司賺錢卻變相減薪7%..

新規！月薪低於4萬應徵前要公開..

張國煒曾是「波音迷」　這個原因..

政府推新身分證　7開頭數字有玄..

更多熱門

相關新聞

房市回溫了！央行公布前2月新承做房貸額年成長1成　

央行今（19）日公布今年前2月五大銀行新承做房貸金額為新台幣840.4億元，年增率達10%，而2月新承做房貸金額為345.6億元，月減4成，央行表示，主要是因為2月工作天數較少，若將1、2月的數字合併，較能排除農曆過年的季節因素；且觀察近幾年趨勢，房市已有「稍微回溫」，且成交量穩定。

中租獲利年成長38%　EPS達10.37元賺逾一個股本

台指期收漲23點成功站上10500點

大立光翻紅　台股收盤僅跌不到1點守住10,512點

台積電拖累台股開盤跌15點　早盤指數10,500點大關震盪徘徊

讀者迴響

發燒話題

酒駕修法 雞排妹 TWICE志效 王令麟 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 王令麟 波音737 勝利退演藝圈 復仇者聯盟 李宗泫 明星花露水 王令麟 311地震 王金平 衣索比亞空難 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 鄧紫棋 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 賴清德 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 文化大學 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 防彈少年團BTS JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 孫安佐 袁惟仁昏迷 王令麟 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 韓國瑜 金庸病逝 聲林之王 蒼井空 興富發 劉寶傑 美的好朋友 王令麟 吉澤明步 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 統一發票 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟

熱門新聞

醜爆了！供應鏈證實新iPhone搭載3鏡頭

吃麥當勞漢堡舌頭流血！吐出一根針

東石84歲駝背嬤後仰摔倒！竟神奇痊癒

男友劈腿！熱褲女當街暴氣「秀巨乳」

免運動！她靠金針菇茶「刮油狂瘦」

鄰居連錯藍芽　他連聽4天笑爆了

甜笑妹「胸前邪惡一條」師父看暈

屏東嬤撿紙箱！他一轉頭200萬紅賓士嚇歪

騎士：停紅綠燈以為到日本了！307公車過彎推爆

立法院「人全不見」剩黃國昌　網怒：有夠扯

2020換發新身分證　將會取消國旗

「香港飛魚」練泳猝死得年26

「大咖女神」現身台南高鐵　網嗨翻：想請假

平交道擋車大逆轉　2車主還原真相

TWICE志效被爆機場淚崩　粉絲心疼：妳要堅強

更多

最夯影音

更多

貪吃汪嗑光整袋「生麵」被抓包 阿嬤快氣瘋...萌回頭：看我幹嘛？

被陸生問若當「台灣區」領導人柯P反擊：應該說我當中國領導人

郭台銘一趟高鐵加碼900萬公斤 「1年買1000萬公斤蔬果」高雄為主

雙北最大水道！泰國蝦吃到飽　林口流水蝦超炫LED七彩燈

王嘉爾淘汰《超女》劉力揚　「最能唱的表現不穩也沒辦法」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面