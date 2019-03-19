合庫股利估計逾1元　看好台股高股息　將加碼最高五成

▲合庫今年操作策略看準台股高股息股，預計加碼三成到五成（圖／資料照、示意圖）

記者吳靜君／台北報導

合庫去年稅後純益160.02億元，年增率8.77%，每股稅後純益(EPS)1.24元，創歷史新高，合庫獲利表現良好，股東也跟著受益，根據了解，合庫連續兩年的股利都超過股利1元，法人預期今年可望發放超過1元，達到1.1元。

合庫今(19)日舉行法人說明會，根據合庫的法說會資料顯示，去年合庫稅後純益達160.02億元，較前一年成長8.77%，外界預期，合庫股利發放將會相當樂觀。

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合庫僅表示，為了因應業務拓展以及充實資本結構，所以今年將以鼓勵搭配股息的方式發放，而前兩年的股利、股息合計都超過1元，今年也會盡量滿足投資人。外界也預期，合庫的股利將上看1.1元。

而在股票操作策略上，合庫認為，美中貿易戰緩和以及美國聯準會(Fed)升息放緩，使股市齊揚，台股殖利率有不錯表現。合庫目前持有台股約60億元，今年將持續加碼30%至50%，買進高股息個股參與配息。

不動產方面，今年房市雖然受到美中貿易戰的影響，雖然有不確定的因素，但是FED升息的腳步暫緩，且從移轉的棟數來看，2018年全國買賣27.8萬棟，較前年成長4.5%，連續兩年呈現正成長。今年的房地產價格可望維持盤整、交易量微量增加，交易棟數應該會在去年的水準之上。

所以合庫規劃今年的房貸以及土建融資都要成長5%，去年底合庫的房貸餘額為5150億元，今年目標要達到5400億元；土建融資去年餘額有2700億元，也是同步的增長。