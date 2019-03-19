影／夜間不賺錢門市就關！全台400間7-ELEVEn取消大夜班

記者林淑慧／台北報導

為因應消費型態改變及人力成本上升，日本超商已考慮取消24小時營運。對此，統一超商總經理黃瑞典今（19）日表示，全台目前已有400家門市取消大夜班營運，未來針對夜間不賺錢的門市，也將持續評估夜間不營業。

▲統一超商總經理黃瑞典表示，今年將以複合店型為主，加速展店腳步。（圖／統一超提供）

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統一超商今天舉行年度媒體茶會，也是去年接任統一超總經理的黃瑞典，首度面對媒體，暢談7-ELEVEn的未來佈局及營運展望。

對於日本超商考慮取消24小時營運，黃瑞典指出，台灣加盟主早有反應夜間時段的人流和營收不如預期，向總部提出提早打烊的申請，但因統一超與美國方簽約的合約規定，必須24小時經營，統一超已向美方反映並進行溝通，初步獲得美方諒解。

▲統一超商全台目前已有400家門市取消大夜班營運。（圖／記者黃國霖攝）

台灣超商密度全球排名第二，面對產業的激烈競爭，統一超商以新型態複合店應戰，黃瑞典說，展出新型態複合店的關鍵在於持續創新，為消費者創造Experience、Entertainment、Education等美好的3E體驗，超商展店要能具備上述特質，以追求永續經營。

統一超商為統一集團三大業績支柱之一，統一超去年營收約2449億元，年增10.7%，稅後純益102.06億元，雖較2017年310億元大減，但主要因為2017年有一次性收益。