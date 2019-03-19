家長注意！12到14歲網路霸凌受害最多

▲網路世代興起，民眾用網路的時間變多，發表言論隨之而來的就是酸民文化，國發會調查，12到14歲族群自認受霸凌程度最高。（圖／示意圖／達志影像）

財經中心／綜合報導

網路世代興起，人人都能接觸社群發表意見，隨之而來的則是酸言酸語，國發會調查，各年齡層族群都有人自認被網路霸凌，其中又以12至14歲的青少年最為嚴重。

根據國發會數位機會調查，網路高匿名性引起各界對酸民文化及網路霸凌的擔憂，是整個社會需要共同面對處理的問題。調查顯示，雖有合計有 81.8%網路族認為自己在網路世界的發言與真實世界差不多或不願在網路留言，12.0%表示自己在網路上的發言較委婉，但有 2.8%網路族坦言自己的網路發言較真實世界激烈。值得注意的是，有3.5%網路族表示最近一年有在網路上遭受他人言論攻擊的霸凌經驗。

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網路發言尺度部分，以 15到19 歲網路族坦言自己的網路發言比現實世界激烈 的比率最高，12到14 歲年輕世代則是自認遭網路霸凌比率最高者。至於個資外洩或是網路詐騙，都以網路最活躍的 20-39 歲網路族受害比率最高，設備中毒以50-59 歲網路族較多。

▼網路世代興起，民眾用網路的時間變多，發表言論隨之而來的就是酸民文化，國發會調查，12到14歲族群自認受霸凌程度最高。（圖／取自國發會報告）