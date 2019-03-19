日立請求法院禁永大4/18股臨會　獨董陳世洋：召開決定不變

▲HITACHI。（圖／達志影像／shutterstock）

記者姚惠茹／台北報導

日立（HITACHI）今天（19日）發出聲明，提到永大獨董陳世洋召集股東臨時會理由不充分、影響股東參與應賣的決定，並且損害永大公司利益，已向法院請求裁定禁止永大召集4月18日股東臨時會，對此，獨董陳世洋表示召開決定不變，待收到法院通知再作答辯。

日立今天發表聲明，內容指永大獨董陳世洋上月發函給永大機電，質疑董事會授權台灣日立電梯，進行公開收購前盡職查核程序有疏漏，但未曾提出「董事會成員違背法令或董事忠實義務」的具體事證，因此向法院請求裁定禁止永大召集4月18日股東臨時會。

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日立並以三個觀點提出質疑，其一召集股東臨時會理由不充分，日立提到，永大董事會對所有收購案均充分討論並合法正當表決，其二召集股東臨時會影響股東應賣的決定，更是有可能因全面改選的極端手段，架空公開收購制度，讓公司與所有股東無端承擔成本，其三認為這是個別獨董的反制派系行動，卻影響公司正常營運。



對此，永大獨董陳世洋隨後出面回應，日立公開收購永大，應該要按照台灣公開收購的法律，但是評價報告和收購價格合理意見書並未按照規定進行常規化調整，而且永大獨厚日立進行盡職審核，排除其他兩家國際電梯公司，堅持4月18日股東臨時會召開決定不變，待收到法院通知後再行答辯。

▲永大獨董陳世洋。（圖／永大提供）