美要大陸採購1兆美元產品　美晶片業者：拜託不要





▲中美貿易談判持續進行中。（圖／達志影像）

財經中心／綜合報導

中美貿易談判持續進行中，美國要中國大陸向美採購1兆美元的產品，照理說，這對美國業者是好事，然而美晶片業者反而要求政府「別把他們算進去」，原因是這樣反而會使競爭對手受惠。

根據華爾街日報指出，由於美國施壓，要大陸購買一兆美元的產品，但美晶片業者反而希望不要。報導指出，訂單變多，為了填補產能，會使更多的製造商在中國大陸設廠，反而使美製造商更依賴北京，使中國大陸受益。

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報導指出，在中美貿易談判下，陸提議在六年內向美國購買300億美元的晶片，將帶動美國對大陸在半導體的出口額漲一倍之多，然而，半導體產業協會（SIA）並不買帳。

半導體產業協會總裁John Neuffer表示，因為真正能決定商業行為的，還是市場力量，大陸此提議，只是模糊焦點而已。

一名半導體高階主管指出，要擴大採購的成效，取決於大陸半導體市場是否因需求增強而有實質擴張，否則就算強制要他們採購美國晶片，將違反市場法則，此舉無法永續，對半導體業反而沒有幫助。

據報導，美半導體產業協會已在3月初安排視訊會議後，與美政府表達拒絕中方的採購計畫。報導引述業界人士指出，北京如果想要保證採購額度，必須在進一步彙整配額系統，否則，未來可能還是會把合約額度分配給大陸企業。

