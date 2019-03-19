尚凡「PTT鄉民」法說會登場　直播止血虧損帶動營收衝新高

▲ 尚凡國際在今日舉行PTT鄉民法說會。（圖／翻攝自YouTube／iPair，下同）



記者樓菀玲／台北報導

尚凡國際在3月19日舉行史上首場「PTT鄉民法說會」，現場準備500份價值超過5000元大研生醫伴手禮，以及雞排和珍奶，尚凡董事長張家銘在法說會中向股民保證，只要在公司獲利情況下將會盡可能發放現金股利。

尚凡成立於2002年，以開發雲端交友服務為主，同時也跨足直播市場，旗下3款應用程式《iPair》、《SweetRing》、《weTouch》在全球的下載量已達1600萬次，去年也轉投資生醫相關子公司。尚凡去年沉寂一整年，營收、股價卻節節高升，自去年3月的40元左右，飆漲至今日的160元以上，去年第3季也順利由虧轉盈。但儘管如此，該公司卻始終維持低調，近兩年都未曾舉辦過法說會，並婉拒媒體及法人的約訪。

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▲ 尚凡國際董事長張家銘。



張家銘在法說會中提到，現在是手機當道的時代，看到許多國外交友APP來台發展，以愛情公寓起家的尚凡也可以考慮是否走出海外，於是當時便在PTT徵求工程師，更開出年薪百萬的價碼，目前研發團隊已經有30至40位工程師。

尚凡在拚轉型的第二年，開始積極延攬外國人才加入團隊，進軍多達20個多個國家市場，且同時第二年的行銷預算也開始增加，為了就是想要看看哪一國的產值會是最有效益的。

▲ 張家銘表示在 iPair 加入後，帶動尚凡營運動能，讓營收不斷創下歷史新高。



直到第三年，尚凡決定收斂市場廣度，讓產品只在10個國家營運，尚凡如此決策也開始大幅降低了原本的虧損狀態，接著隔年，也就是第四年開始對外推出直播服務，公司終於開始大幅轉虧為盈。此外，尚凡在今天的法說會當中，還邀請了 iPair 主播來到現場，張家銘表示在 iPair 加入後，帶動尚凡營運動能，更讓營收不斷創下歷史新高。

尚凡今年1月營收7,763萬元，較去年同期大增69%；去年全年營收8.3億元，較前年同期增加七成。去年前3季營收新台幣5.64億元，年增66%，稅後淨利1.09億元，每股盈餘7.86元，遠優於2017年同期的每股虧損1.73元。