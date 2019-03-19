SEC盯上特斯拉執行長馬斯克　指控「藐視法院」

▲特斯拉（Tesla）創辦人兼執行長馬斯克（Elon Musk）。（圖／路透社）

財經中心／綜合報導

特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）因為時常在推特中失言，而被美國證券交易委員會（SEC）規定在他發布貼文之前，必須先經過公司內部人員審查，而近期又因違反協議內容，被SEC告上聯邦法院，並被指控「蔑視法庭」。

在去年8月，馬斯克在其推特上發表了一則關於將特斯拉私有化計劃的推文引起極大市場爭議，而後馬斯克同意與SEC達成一項法院批准的協議，該協議規定馬斯克在發布社群媒體貼文時需要獲得預先批准，其中包含對特斯拉股東重要的訊息。這項規範也經過了法院的同意，該文件是SEC和馬斯克之間長期爭鬥的最新成果，馬斯克也一向直言不諱地批評該證券監管機構。

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根據CNN報導，SEC在一份文件中表示，馬斯克仍舊繼續發布關於特斯拉的推文，並且沒有諮詢該公司的其他人，因此對此向聯邦法院提出動議，要求聯邦法院判決馬斯克違反協議條款，並裁定他「蔑視法庭」。

SEC引用了2月19日的推文，其中馬斯克稱特斯拉將在2019年建造50萬輛汽車。然後，他發布了一條澄清訊息，表示特斯拉將在年底前「以每年50萬輛的速度」製造汽車，但實際上只會製造40萬輛汽車。馬斯克辯稱這條推文並未包含有關特斯拉的重要信息，並強調他用心地遵循法院協議，還認為SEC的要求違反了憲法規定的言論自由權。

SEC則表示，馬斯克解釋該協議是「不需要預先批准，除非馬斯克單方面決定他的計劃推文是重要的。」但SEC認為這種方法與協議的條款不一致，並認為若依照此標準，這種預先批准的要求會變得毫無意義。SEC還表示，「馬斯克沒有做出任何勤勉或誠意的努力來遵守法院命令的預先批准條款。」

截至周一收盤，特斯拉股價跌至269.49美元，跌幅2.16％。