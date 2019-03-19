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宏達電VR支援跨平台連線　今年VIVE目標成長三倍

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▲宏達電VR支援跨平台連線　今年VIVE目標成長三倍。（圖／宏達電提供）

▲宏達電VR支援跨平台連線。（圖／宏達電提供）

記者姚惠茹／台北報導
 
宏達電（HTC）今天（19日）表示，參展美國舊金山的2019 Game Developer Conference遊戲開發者大會（GDC 2019），並宣布與全球跨平台多人連線後端服務公司Photon合作，可以讓Viveport用戶同時和Steam及Oculus玩家連線，並喊出新年目標要成長三倍。

HTC Viveport這次與Photon的合作，主要是為Viveport上的內容開發者提供即時多人遊戲及應用內容解決方案，透過Photon的開發套件，讓Viveport用戶可以和Steam及Oculus玩家連線，強化多人連線遊戲並提升VR生態圈。

同時，Viveport總經理Rikard Steiber提到，Viveport在2018年的內容數、付費用戶數及銷售都有3倍的成長，而開發者的收入也同步有3倍的成長，接下來看好隨著全新的Viveport Infinity推出，再加上提供更多的遊戲類內容讓用戶選擇，Viveport今年目標可望也有3倍的成長。

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▲Viveport Infinity。（圖／HTC提供）

▲Viveport Infinity。（圖／HTC提供）

 宏達電更首次為開發者提供一系列SDK，包括Vive Sense SDK、Vive Wave SDK及Viveport SDK的介紹及展示，讓開發者除了加速在既有HTC的VR設備上開發內容，也能更輕易地為不同VR一體機設備開發其內容。

同時也能幫助開發者透過3D音效、手勢追蹤、眼球追蹤、嘴唇追蹤等套件，打造更具沉浸感的VR體驗內容，並透過虛實整合，創造未來XR（Extended Reality）的無限想像。
 
此外，繼去年宣布Viveport支援Oculus Rift兼容的應用內容，今年也將支援與微軟Mixed Reality（MR）平台設備兼容的內容，並成為Viveport Infinity訂閱服務會員，等於Viveport同時支援Vive系列、Vive Focus系列、Oculus Rift、微軟Mixed Reality（MR）及其他如Pico、愛奇藝及影創等支援Vive Wave平台的一體機設備。

簡單來說，消費者只要擁有一個帳號就可以同時下載PC VR及一體機VR內容，開發者也只需要在一個平台上傳內容，便可觸及到來自各種不同平台及設備的用戶群。

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關鍵字：宏達電,HTC,VR,VIVEPORT,Steam,Oculus

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