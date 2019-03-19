月薪低於4萬「應徵前」要公開薪資　老闆違法最高罰30萬

▲《就業服務法》修正案上路後，規定薪資未滿4萬元的徵才訊息，不得寫「面議」。（示意圖／《ETtoday新聞雲》資料照，與本文當事人無關）

記者紀佳妘／台北報導

《就業服務法》新制去年11月底實施，規定薪資未滿4萬元的徵才訊息禁寫「面議」，必須公開揭露薪資範圍，不過上路以來，有求職者反映雇主在面試時，才向員工揭露薪資，因此勞動部職業安全衛生署近期將發布解釋令，明訂要在「應徵前」（即僱主刊登徵才廣告時）就需讓應徵者知道薪資，否則可處6萬到30萬元罰鍰，規定自後天起生效。

立法院去年11月底通過修正《就業服務法》，未來雇主招募員工時，薪資未達4萬元以上，必須公開薪資範圍，禁止寫「薪資面議」，違者可處6萬到30萬元罰鍰。

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不過外界質疑雇主故意拉高薪資範圍來規避，讓求職者直呼「根本是法律漏洞，有寫跟沒寫一樣」，甚至也有人說，面試當下才揭露薪資，讓民眾認為有種被騙的感覺。

勞動部勞動力發展署就業服務組專委黃巧婷表示，勞動部近期將發布解釋令，明定薪資低於4萬元以下的工作，雇主在「應徵前」就應揭露最低薪資，以免與求職者預期落差過大。

黃巧婷指出，解釋令也規定，雇主可以用區間、定額或最低數額等方式揭露，同時也會附上行政指導，若以區間揭露薪資的雇主，建議區間不能超過5000元。