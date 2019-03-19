歐洲商會發布台灣薪酬標準指南　再生能源能扭轉人才外流

▲歐洲商會發布台灣薪酬標準指南。（圖／歐洲商會提供）

財經中心／綜合報導

歐洲在台商務協會今天（19日）公布「2019台灣薪酬標準指南」，報告中指出，台灣的能源產業可能改變市場結構，可以扭轉過去將人才外流的趨勢，轉為引進國外人才，並創造值得期待的就業前景。

歐洲商會今天與全球人才招募專業顧問公司米高蒲志（Michael Page），共同發布「2019台灣薪酬標準指南」，報告提到再生能源產業的成長性，目前已經有幾家全球再生能源領導廠將台灣視為在亞洲的唯一基地，因此預期再生能源產業的就業機會前景相當樂觀。

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Michael Page 南中國與台灣地區總經理 Mark Tibbatts觀察，未來一年高科技市場仍相當活躍，尤其是物聯網 (IoT)、網路安全、電子商務、金融科技、區塊鏈等領域，而「台灣已是公認的軟體開發人才中心，尤其對於想要進軍中國大陸的跨國公司更是人才來源。而台灣科技業的雇主在競爭人才的過程中，將會面臨嚴峻的挑戰，因此必須非常重視吸引與留住頂尖人才的策略。根據我們的經驗顯示，提供有競爭力的薪資福利、建立強大的雇主品牌以及建立有效的人才招募流程，才能創造不同的招募成果。

Mark說，今年科技業的市場將繼續呈現極度需求人才的情形，尤其是人工智慧 (AI) 和大數據領域的職缺。很多頂尖求職者可能會收到多項工作機會。這份報告指出，過去12 個月台灣的科技業職缺增加 12％，成功跳槽者預期薪資可增加 15％。Mark指出：「由於目前的趨勢越來越仰賴資料做決策，因此許多公司也在招募資料工程師、機器學習科學家、資料科學家來執行業務策略。

▼歐洲商會發布台灣薪酬標準指南。（圖／歐洲商會提供）