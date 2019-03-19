中租EPS達10.37元賺逾一個股本　估今年大陸獲利可成長2成

▲中租董事長陳鳳龍。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者戴瑞瑤／台北報導

中租-KY(5871)今 (19)日下午舉行法說會，會中公布去年中租合併營收為505億元，年成長22%，自結合併稅後獲利達134億元，較去年成長38%，每股盈餘10.37元，賺逾一個股本，總資產超越4000億，股東權益報酬率(ROE)維持23%，繳出亮麗成績單。

中租控股董事長陳鳳龍表示，2018年合併營收較去年同期成長22%，主要是整體應收款淨額及手續費收入因新增業績增加而成長，分地區別來看，台灣地區、大陸地區及東協地區全年營收，分別較去年成長13%、29%及32%，營運動能持續。

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第四季主要營運地區業務動能持續，整體應收款淨額成長超越公司年初預期，去年大陸地區應收款淨額受市場需求增加成長32%，東協地區成長22%，動能主要以越南及馬來西亞為主。

2018年中租控股合併獲利較2017年同期成長38%，除了合併營收成長22%及費用控制合宜外，同時受惠於持續提升的資產品質對獲利的挹注。2018年台灣地區延滯率由第一季3.5%降至第四季2.8%，大陸地區由第一季3.2%降至第四季2.1%，整體信用減損提列金額較去年同期減少，推升獲利成長。

尤其大陸地區因資產品質提升，2018年獲利占比由去年37%提高至40%，台灣地區略降為50%，東協地區獲利佔整體近5%。

法說會上法人也關心中租今年業務展望，陳鳳龍表示，今年公司整體仍將維持雙位數業務成長，台灣地區預估成長10%，大陸及東協地區預估成長20%。