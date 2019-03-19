張國煒曾是「波音迷」　這個原因讓他變心買空巴飛機

▲星宇航空董事長張國煒出席星宇空中巴士A350XWB購機簽約儀式。（圖／記者林敬旻攝）

記者林淑慧／台北報導

力拚明年農曆年前開航的星宇航空董事長張國煒，是外界眼中的「波音迷」，他今（19）日與空中巴士簽訂17架A350購機合約，也首度對外說明選擇空巴的原因，在於A350是空巴史上最成功的長程客機，因機體採用相當高比例的複合材料，讓A350不僅省油，巡航速度比波音777更快。

星宇航空去年七月與空中巴士簽訂17架A350XWB購機意向書，包括5架A350-900及12架A350-1000新機，依據牌價計算約60億美元（約新台幣1800億元）。這不僅是國內首家引進A350-1000的航空公司，也創下國籍航空與空中巴士購機史上單筆金額最大訂單。

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▲星宇空中巴士A350XWB購機簽約儀式，空中巴士商務長Christian Scherer贈禮給董事長張國煒。（圖／記者林敬旻攝）

對於這項購機案，有不少民眾上網留言說，K董不是波音的粉絲嗎？為何這次跳槽買空巴？張國煒表示，航空公司挑選新機必須依據專業考量，他自己就花了很多時間研究A350的性能與可靠性，才確認下訂這款「空巴史上設計最成功的長程飛機」。

空中巴士公司表示，A350 XWB系列是Airbus新世代中大型超長程廣體客機，機體70%以先進材料打造，其中包含53%碳纖維複合材料、鋁合金和鈦合金，大幅降低機體重量，各項新式設計更可使飛機效率提升，較前一代同型機減少25%的燃油使用量及碳排放量。

▲星宇航空董事長張國煒出席星宇空中巴士A350XWB購機簽約儀式。（圖／記者林敬旻攝）

「以前不喜歡用空巴飛機在長程線，是因為飛得非常慢，但是A350的巡航速度甚至比波音777還快，而且（飛機機體）使用複合材料的比率高，也適合台灣溼熱的環境，加上非常省油，因此雀屏中選。」張國煒說。

針對交機時程，星宇航空表示，空中巴士將在2021年底開始陸續交機，至2024年底全部交機。至於未來的航線規劃，張國煒曾在受訪時表示，東京、大阪、香港等航線是航空公司一級戰區，星宇航空也將規劃上述航點，且一個航點「每日一班」將是星宇開航的基本配備。