與國泰富邦蔡家齊名　羅結過世遺產稅估10多億元

▲正新橡膠為全球排名第九大的輪胎廠創辦人羅結過世，外界預估將會貢獻國庫鉅額遺產稅。（圖／翻攝自正新官網、示意圖）

財經中心／台北報導

全球第九大輪胎廠正新橡膠創辦人羅結過世享壽94歲，預定4月12日舉行公祭，而羅結家族過去也多誠實繳稅，外界預估，羅結的遺產稅將10多億元貢獻國庫。

會計師表示，根據遺產稅的規範，遺產是採取累進稅率計算，遺產稅淨額在5000萬元以下，稅率是10%；5,000萬元~1億元以下，則是15%，累進差額為250萬元；如果遺產淨額1億元以上，稅率則是20%，累進差額為750萬元。如果像羅結這種超級富豪過世，累進稅率就一定是最高級，也就是20%。

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根據新輪胎年報，羅結名下約還有22.4萬張正新輪胎股票，以近期均價每股43元估算，市值約達96億元，再依遺產稅最高稅率20%估計，若加計其他資產，總遺產稅應有10多億元。不過會計師也提到，在計算時還是要考量扣除額以及其他的節稅規劃等，遺產稅還是要整體考量。

羅結從早期販賣蜜餞、經營自行車換胎補胎店、合資連新輪胎，到與外甥蔡文龍、蔡文順合資600萬元籌設正新橡膠，創業過程相當傳奇，也譜出營業額上千億元的台灣輪胎龍頭事業版圖。正新輪胎營運目前皆由羅結次子羅才仁主導，羅才仁在2014年6月17日，就接下正新董事長，完成接班，公司營運不受任何影響。

而羅結的身價，根據《富比世》公布2019年富豪排名，羅結家族身價902億元，躍居全球富豪排名775名；台灣富豪排名部分，羅結與國泰金控董事長蔡宏圖及富邦金控董事長蔡明興，並列第6。