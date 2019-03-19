統一超今年加速展店　黃瑞典：掌握3E體驗是關鍵

▲統一超商總經理黃瑞典表示，今年將以複合店型為主，加速展店腳步。（圖／統一超提供）

記者林淑慧／台北報導

全台超商業龍頭統一超今年展店邁開大步！總經理黃瑞典今（19）日表示，7-ELEVEn將以創造Experience、Entertainment、Education等3E體驗，全力發展48坪以上的複合店型，並以獨特商品作為差異化策略，在兩岸及海外市場加速展店。

統一超商今天舉行年度媒體茶會，也是去年接任統一超總經理的黃瑞典，首度面對媒體，暢談7-ELEVEn的未來佈局及營運展望。

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全台店數逾5300家的統一超商，近期結合品牌陸續開出複合店、新型態店，營運成效備受外界關注。黃瑞典說，從去年開出X store營運狀況觀察，消費者還是喜歡有溫度的服務，會持續探索複合店的模式，讓這些模式遍地開花。

台灣超商密度全球排名第二，面對產業的激烈競爭，統一超商以新型態複合店應戰，黃瑞典說，展出新型態複合店的關鍵在於持續創新，為消費者創造Experience、Entertainment、Education等美好的3E體驗，超商展店要能具備上述特質，以追求永續經營。

統一超商為統一集團三大業績支柱之一，統一超去年營收約2449億元，年增10.7%，稅後純益102.06億元，雖較2017年310億元大減，但主要因為2017年有一次性收益。