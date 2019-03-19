台股收小黑跌不到1點　台指期收漲23點成功站上10500點

▲美國股市漲多跌少，不過亞股則表現相對平淡，台股期現貨今天同步震盪整理，守穩在10500點關卡之上。（示意圖／記者李毓康攝）

記者紀佳妘／台北報導

美國股市漲跌互見，其中道瓊工業指數連續4天收紅，不過亞股表現平淡，台股期現貨今（19）日震盪整理，雙雙守穩10500點關卡之上，台股終場跌不到1點，收在10512.32點，成交量1146.9億元，台指期也貼近現貨走勢，尾盤上漲23點，以10501點作收，成交量7萬3231口。

台股期現貨震盪整理，台股今天開盤下跌15.3點，在大型權值股熄火下，指數維持整理走勢，盤中隨著大立光及5G族群力挺，盤勢一度由黑翻紅，最高一度來到10525.6點，不過終場小跌0.38點，以10512.32點作收，成交量1146.9億元，守穩在10500點關卡之上。

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台指期今天小漲開出後，指數呈現震盪整理態勢，盤中挑戰10500點關卡成功，電子期指、金融期指也同步走揚，分別上漲0.34%、1.09%，終場上漲23點，以10501點作收，成交量7萬3231口。

國泰期貨證期投資顧問處副總錢冠州表示，台指期短線較為強勢，維持震盪往上的走勢，目前盤面暫以個股輪動為主，加上短中期均線維持多方排列，若國際尚未出現重大利空消息，行情不太容易有拉回的動作，外資在台指期偏多操作，現貨也是買多於賣，因此明天拉高結算機率較高。