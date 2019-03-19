　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
財經 財經焦點 房產聚焦 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 找降價房 | 保險

台股收小黑跌不到1點　台指期收漲23點成功站上10500點

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼股票,股市,投資,證券交易,證交稅,經濟。（圖／記者李毓康攝）

▲美國股市漲多跌少，不過亞股則表現相對平淡，台股期現貨今天同步震盪整理，守穩在10500點關卡之上。（示意圖／記者李毓康攝）

記者紀佳妘／台北報導

美國股市漲跌互見，其中道瓊工業指數連續4天收紅，不過亞股表現平淡，台股期現貨今（19）日震盪整理，雙雙守穩10500點關卡之上，台股終場跌不到1點，收在10512.32點，成交量1146.9億元，台指期也貼近現貨走勢，尾盤上漲23點，以10501點作收，成交量7萬3231口。

台股期現貨震盪整理，台股今天開盤下跌15.3點，在大型權值股熄火下，指數維持整理走勢，盤中隨著大立光及5G族群力挺，盤勢一度由黑翻紅，最高一度來到10525.6點，不過終場小跌0.38點，以10512.32點作收，成交量1146.9億元，守穩在10500點關卡之上。

請繼續往下閱讀...

台指期今天小漲開出後，指數呈現震盪整理態勢，盤中挑戰10500點關卡成功，電子期指、金融期指也同步走揚，分別上漲0.34%、1.09%，終場上漲23點，以10501點作收，成交量7萬3231口。

國泰期貨證期投資顧問處副總錢冠州表示，台指期短線較為強勢，維持震盪往上的走勢，目前盤面暫以個股輪動為主，加上短中期均線維持多方排列，若國際尚未出現重大利空消息，行情不太容易有拉回的動作，外資在台指期偏多操作，現貨也是買多於賣，因此明天拉高結算機率較高。

ET快訊
「香港飛魚」杜敬謙練泳暈倒　急救不治得年26歲
甜笑妹「胸前邪惡一條」後面師父看到暈　網放大一看笑噴
防酒駕喊卡！立法院「人全不見」剩黃國昌　網怒：有夠扯

關鍵字：台股,美股,收盤,台指期,期貨,投資,理財,現貨

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

銀行鼓勵員工「增產報國」　玉山、華南一胎補助10萬

郭董買燕巢芭樂貨出去了　臉書直播鴻海深圳廠直送

台股收小黑跌不到1點　台指期收漲23點成功站上10500點

統一超今年加速展店　黃瑞典：掌握3E體驗是關鍵

大立光翻紅　台股收盤僅跌不到1點守住10,512點

鴻海富士康進軍半導體？　合作夥伴深圳開供應商會議

商業周刊／季節限定，撈金燈火爍

賺翻了！地表最貴金屬鈀金價格創新高　黃金乾瞪眼

2019台灣資安大會開幕　擴大展會、連結亞洲市場

上半年股市難樂觀　凱基證聚焦6大科技產業績優股

貪吃汪嗑光整袋「生麵」被抓包 阿嬤快氣瘋...萌回頭：看我幹嘛？

被陸生問若當「台灣區」領導人柯P反擊：應該說我當中國領導人

郭台銘一趟高鐵加碼900萬公斤 「1年買1000萬公斤蔬果」高雄為主

王嘉爾淘汰《超女》劉力揚　「最能唱的表現不穩也沒辦法」

雙北最大水道！泰國蝦吃到飽　林口流水蝦超炫LED七彩燈

獨家直擊！法比歐索吻翹臀妹　東區街頭擁吻纏綿１分半

機車考照先上「3天駕訓班」 交部4/16起試辦補助1000元！

警察挖到「祖傳藥粉」夾鏈袋 秒帶回派出所！結局逆轉笑爆萬人

Kiwebaby林進婚紗照曝光！　「前後全挖空」調情對視：謝謝寶貝

小宇「知名度最高的唱作人」　一唱完蕭敬騰攤手：手環拿來

銀行鼓勵員工「增產報國」　玉山、華南一胎補助10萬

郭董買燕巢芭樂貨出去了　臉書直播鴻海深圳廠直送

台股收小黑跌不到1點　台指期收漲23點成功站上10500點

統一超今年加速展店　黃瑞典：掌握3E體驗是關鍵

大立光翻紅　台股收盤僅跌不到1點守住10,512點

鴻海富士康進軍半導體？　合作夥伴深圳開供應商會議

商業周刊／季節限定，撈金燈火爍

賺翻了！地表最貴金屬鈀金價格創新高　黃金乾瞪眼

2019台灣資安大會開幕　擴大展會、連結亞洲市場

上半年股市難樂觀　凱基證聚焦6大科技產業績優股

林書豪籃下終結能力與中距離替暴龍加分　防守表現獲官網肯定

全台70間超商全淪陷　他靠網路電話不到1年爽賺700萬

鄭秀文新片搭劉德華狂勾回憶！ 　吐槽任賢齊：越拍越胖

自學製毒「才完成就燒光」　還沒賺錢警察先找上門

銀行鼓勵員工「增產報國」　玉山、華南一胎補助10萬

紓解祭祖車潮　羅東鎮免費接駁專車服務

「魔法風雲會」冠軍和女友分手　討價值500萬「黑蓮花」

貨又賣出去了！　澳門供應商1年就要買「上億元」高雄產品

貝克漢次子爆戀上《怪奇物語》米莉芭比布朗　維多莉亞也是她鐵粉！

「泰國潑水節」4/11起登場！曼谷＋清邁景點、禁忌懶人包

中天主播「卡脖撞奶2女記者」 發文互嗆...東森要告

財經熱門新聞

狂銷2.4億支最賣iPhone..

瑞幸咖啡年賣千萬杯　威脅星巴克..

勝利性醜聞越滾越大　五大經紀公..

一日行情？　宏達電股價翻黑下跌..

正新輪胎創辦人羅結逝世　二子接..

員工爆料公司賺錢卻變相減薪7%..

台灣人為何不愛用HTC？他妙回..

政府推新身分證　7開頭數字有玄..

鈀金漲勢Hold不住　黃金乾瞪..

季底作帳行情開跑！多頭尖兵報你..

鴻海美國威州廠宣布明年底開始生..

限今天！網銀台幣換匯拼大優惠　..

台銀澄清　未隱瞞華映債權訊息

空服員工會反罷工預告期　勞部急..

更多熱門

相關新聞

大立光翻紅　台股收盤僅跌不到1點守住10,512點

美股漲跌互見，日股、港股、韓股等股市指數皆下跌，惟滬證指數上揚。台股今（19）日在台積電跌逾1%休息下，早盤於10,500大關平盤之下震盪，盤中大立光、5G和散熱挺身而出，盤中一度攻上最高10,525.60點，終場集中市場加權指數僅小跌0.38點，收10,512.32點，成交量為新台幣1,146.9億元。

企業為何不投資台灣？政府應先速排「五缺」

女主播弟吸金2億　恐怖詐財手法曝光

台積電拖累台股開盤跌15點　早盤指數10,500點大關震盪徘徊

台指期開高距離10500點關卡僅差13點

讀者迴響

發燒話題

雞排妹 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 王令麟 波音737 勝利退演藝圈 復仇者聯盟 李宗泫 明星花露水 311地震 王令麟 王金平 衣索比亞空難 理科太太 瀧正則吸毒 鄧紫棋 有馬妹 錦戶亮 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 黑嘉嘉 奧斯卡 蔡英文 陶嫚曼 賴清德 張庭瑚 王令麟 綾瀨遙 高橋聖子 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 3年A班 王令麟 橋本有菜 滾滾紅塵 郭台銘 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 王令麟 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 王令麟 習近平 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 地震 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 王令麟 孫安佐 袁惟仁昏迷 木村拓哉 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 韓國瑜 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 美的好朋友 王令麟 吉澤明步 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 周湯豪 統一發票 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟

熱門新聞

醜爆了！供應鏈證實新iPhone搭載3鏡頭

東石84歲駝背嬤後仰摔倒！竟神奇痊癒

吃麥當勞漢堡舌頭流血！吐出一根針

男友劈腿！熱褲女當街暴氣「秀巨乳」

鄰居連錯藍芽　他連聽4天笑爆了

免運動！她靠金針菇茶「刮油狂瘦」

屏東嬤撿紙箱！他一轉頭200萬紅賓士嚇歪

騎士：停紅綠燈以為到日本了！307公車過彎推爆

2020換發新身分證　將會取消國旗

平交道擋車大逆轉　2車主還原真相

TWICE志效被爆機場淚崩　粉絲心疼：妳要堅強

「大咖女神」現身台南高鐵　網嗨翻：想請假

懷孕急結婚！單親媽要36萬聘金…網力挺

3閨蜜聊整夜　早起卻發現1人身亡

小薰認愛原因曝光！鄭人碩手寫卡片打動

更多

最夯影音

更多

貪吃汪嗑光整袋「生麵」被抓包 阿嬤快氣瘋...萌回頭：看我幹嘛？

被陸生問若當「台灣區」領導人柯P反擊：應該說我當中國領導人

郭台銘一趟高鐵加碼900萬公斤 「1年買1000萬公斤蔬果」高雄為主

王嘉爾淘汰《超女》劉力揚　「最能唱的表現不穩也沒辦法」

雙北最大水道！泰國蝦吃到飽　林口流水蝦超炫LED七彩燈

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面