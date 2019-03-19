大立光翻紅　台股收盤僅跌不到1點守住10,512點



▲股市示意圖。（圖／記者屠惠剛攝）

記者劉姵呈／台北報導

美股漲跌互見，日股、港股、韓股等股市指數皆下跌，惟滬證指數上揚。台股今（19）日在台積電跌逾1%休息下，早盤於10,500大關平盤之下震盪，盤中大立光、5G和散熱挺身而出，盤中一度攻上最高10,525.60點，終場集中市場加權指數僅小跌0.38點，收10,512.32點，成交量為新台幣1,146.9億元。

蘋概三雄僅台積電表現弱勢，股王大立光（3008）終場由黑翻紅漲1.07%，至4,720元；鴻海（2317）小漲0.42%，至72.3元；僅台積電（2330）小跌0.21%，至240.5元；

大型權值股熄火，但今日盤面輪動到中小型股，包括低基期蘋概股、散熱、光學、連接器等電子次族群，台揚（2314）及統新（6426）漲5.35%、2.7%；其他像是撼訊（6150）漲停攻上69.8元，帶動友訊（2332）、中磊（5388）等5G題材股上揚；散熱族群雙鴻（3324）盤中急拉近8%，終場漲福收斂收漲4.58%、至125.5元，終場超眾（6230）守平盤，泰碩（3338）小漲0.29%。

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美股週一漲跌互見，亞馬遜、蘋果領漲，化解波音及臉書的賣壓，道瓊連四紅、標普500指數創5個月來新高，僅費半指數收黑，市場關注Fed台北時間週四凌晨的利率決策會議。道瓊工業指數收漲65.23點或0.25%，報25,914.1點；標普500指數收漲10.46點或0.37%，報2,832.94點；那斯達克指數收漲25.95點或0.34%，報7,714.48點；費城半導體指數下跌3.58點、跌幅0.26%、收在1388.77點。

法人表示，外資在期貨市場還留淨多單部位，由於明天適逢台指期結算，在美國、中國大陸等國際股市沒有太大變化情況下，台股仍有希望結算在10,500點高檔附近。