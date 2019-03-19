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鴻海富士康進軍半導體？　合作夥伴深圳開供應商會議

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▲▼鴻海董事長郭台銘回母校板橋國小致詞。（圖／記者林敬旻攝）

▲鴻海董事長郭台銘。（圖／記者林敬旻攝）

記者姚惠茹／綜合報導

外傳鴻海（2317）旗下富士康有意在珠海興建晶圓廠，現在有市場人士指出，近日相關合作夥伴在深圳召開半導體供應商會議，對此，鴻海並未做出回應。

富士康布局半導體的傳聞不斷，主要是鴻海去年8月與珠海市政府簽訂戰略合作協議，雙方計劃深化半導體、設備和晶片設計合作，打造珠海成為半導體服務產業發展的重要基地。

請繼續往下閱讀...

隨後《日經》就報導，鴻海富士康預計在珠海投資90億美元的半導體廠，用來生產超高畫質8K電視和相機影像感應器所使用的晶片組，以及其他工業用或連線裝置用的感應器晶片。

同時，陸媒也曾報導，鴻海將與旗下夏普、珠海市政府成立一家合資公司，因為夏普是鴻海旗下唯一有生產晶片經驗的公司，並預計在2020年前啟動相關工廠建設。

再加上鴻海董事長郭台銘日前在北京清華演講時提到，工業互聯網需要大量晶片，因此鴻海已經成立上百人的半導體團隊，主要是從IC設計和製造，並強調鴻海一定會做半導體。

從實際行動來看，鴻海旗下樺漢日前斥資新台幣49.24億元收購半導體設備廠帆宣47.15%股權，同時也是半導體設備廠京鼎的最大股東，並布局面板驅動IC廠天鈺、封測廠訊芯-KY、設備廠友威科技等，打造半導體一條龍，顯示鴻海的布局方向，不過對此，鴻海並未做出回應。

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關鍵字：鴻海,富士康,郭台銘,夏普,半導體

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