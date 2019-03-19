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上半年股市難樂觀　凱基證聚焦6大科技產業績優股

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▲▼凱基投顧董事長朱晏民（右）與資深副總經理呂穎彰（左）出席「2019凱基證券投資論壇」與法人、投資人分享新投資契機。（圖／凱基證提供）
▲凱基投顧董事長朱晏民（右）與資深副總經理呂穎彰（左）出席「2019凱基證券投資論壇」與法人、投資人分享新投資契機。（圖／凱基證提供）

記者劉姵呈／台北報導

凱基證於昨（18）日舉辦「2019年凱基證券投資論壇」，一共邀請19家市值總計超過9,300億元的上市櫃公司與250位海內外投資機構法人出席，分享營運展望以掌握最新的投資契機。凱基證表示，因科技業與非科技產業連續2年衰退的影響，加上中美貿易戰加深總體經濟走緩的風險，展望今年上半年股市恐難樂觀，不過系統性的利空可創造績優個股更好的買點，投資人可以聚焦6大亮點科技產業。

凱基證關注具有新產品規格升級或滲透率提高的6大亮點科技產業，包含5G將帶動印刷電路板、天線與基地台等相關產品規格升級；網路流量成長而帶動資料中心的擴建需求；手機產業往全螢幕與OLED升級帶動COF與TDDI等相關零組件的需求；AI的應用領域逐漸擴大，並由語音助理、圖像辨識、智能翻譯與掃地機器人等初步應用，逐漸擴及至自駕車、工業機器人、智慧理財顧問等高端領域。台廠的機會在哪裡？凱基證表示，在半導體、電動車與自動駕駛的滲透率逐年提高，將會增強汽車電子的應用。

此外在非科技股部分，凱基證偏好塑化、水泥等原物料類股。主要是因為大陸於日前已宣布將採取刺激經濟措施並加大基礎建設支出的投放力道，預料6至9個月後將反映在原物料相關需求上，有利下半年原物料的價格表現。除此之外，也看好部分零售與醫材等內需類股，較不容易受到未來景氣走緩與美中貿易戰的潛在衝擊。

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關鍵字：凱基證,5G,AI,自動駕駛,電動車,OLED,塑化,水泥,內需股

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