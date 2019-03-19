老公月花1萬買《傳說對決》點數！妻怒砍帳號：心痛嗎？　他睡醒奧義全光

▲原PO說，老公每個月最少花5000、多則1萬元買《傳說對決》點數。（圖／示意照／翻攝遊戲畫面）

網搜小組／綜合報導

一名人妻上網發問，「請問各位該怎麼把老公的《傳說對決》帳號砍掉？要砍得徹底那種，哭天喊地也喚不回的那種。」原來是老公連續兩個月食言，都買超過3000元的遊戲點數，讓她只好放大絕。她說，「我老公一起床發現奧義和金幣全光了，我問他心痛嗎」，她也分享老公的反應，還被對方問了一個問題。

原PO近日在「爆廢公社」臉書社團娓娓道來來龍去脈，她說，老公一直以來是「台幣戰士 」，每個月最少花5000、多則1萬元買點數，買到卡費都快繳不出來，「還有小孩要養啊」。

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「於是經過我三年的抗戰終於達成協議」，原PO規定老公「每個月只可以買3000的遊戲點數，買超過就刪帳號」，但對方已連續兩個月食言，「上個月他買超過額度，已經看他慌張怕被刪帳號的樣子，覺得有夠可憐，決定再給他一次機會，結果才下一個月又繼續買超過協議額度！」

▼原PO認為，「遊戲是拿來舒壓的，不是來造成經濟壓力的！」（圖／示意照／翻攝Pakutaso免費圖庫）

原PO決定狠下心來，「我決定不通融了、刪得徹底！剛剛也告知他我會刪掉，他也鼻子摸摸去睡覺了。但現在我拿著手機...我不會刪帳號啊！教教我吧！」

原PO表示，老公本身在做生意，每天都需要匯款、收款，所以無法控管他全部金錢；曾拿走他的提款卡和信用卡，對方就去超商申請使用「靜脈提款」，「事實是一個不想給妳管的人，再怎麼樣他都有辦法逃離妳的掌控。」

「因為我不會用賣帳號，所以目前我已經把全部奧義都賣了，也把金幣和寶石花到極限了」，原PO強調自己不是強勢，「已經忍很久了，我只在乎承諾沒做到、機會不珍惜。我也知道那些都是錢，但我還是忍心刪了。」

▼原PO說，老公以前每個月最多花1萬元買點數，連卡費都快繳不出來。（圖／示意照／翻攝Pakutaso免費圖庫）

「答應別人的承諾本就該做到」，原PO指出，「如果他再玩下一個遊戲，只要超過額度我也是會繼續刪，應該經營的是你的家庭，而不是遊戲角色。與其讓人說你遊戲很強，還不如把你的家庭經營得讓人羨慕，遊戲是拿來舒壓的，不是來造成經濟壓力的！」

原PO後來補充說，老公一起床發現奧義和金幣全光了，「我問他心痛嗎？他說他自己沒做到能說什麼，然後去幫孩子換尿布了，沒有發生家庭革命，哈哈。他只問我我怎麼會知道要刪奧義？只能說網路是很強大的。」

對此，許多網友留言，「我比較好奇的是玩傳說對決怎麼花那麼多錢？妳確定沒有別的遊戲嗎」、「5000多到一萬到底怎買的」、「沒有奧義真男人」、「妳要開心還好他玩的不是天堂」、「個人建議上8591這類網站賣掉，還能貼補一些錢回來」。